Presentan “Mi historia”, el filme que visibiliza la violencia doméstica

Los incidentes de violencia doméstica no son aislados, y por la pandemia estos casos aumentaron en el mundo, tan sólo hubo un crecimiento de reportes en 25 por ciento en Argentina, 30, en Chipre, 50, en Brasil y 26.38, en México, según el American Journal of Emergency Medicine y el grupo de Naciones Unidas ONU Mujeres. Por eso, la importancia de identificar los entornos para que las mujeres aprendan a salir de ellos.

Al menos, esto es lo que opina la guionista Pavla Krecmerova, quien basada en el libro de Zora Castillo escribió la cinta “Mi historia”, una pequeña producción que se hizo en la República Checa y que ha cobrado fuerza en varios países por el mensaje que brinda a las mujeres, ya que no sólo presenta el problema.

“Hay muchas películas de drama social, pero ninguna de éstas está ofreciendo solución. Así que para mí era esencial proporcionarles la idea de que hay una manera de volver a la vida normal y no renunciar al amor, porque éste es esencial para nosotros. Entonces, es identificar que salimos con un hombre violento, que cometimos ese error y ahora queremos seguir adelante, que merecemos una segunda oportunidad”, explicó Krecmerova.

La guionista agregó que la violencia doméstica ocurre en toda la sociedad. No importa la edad, el nivel económico y educativo, o si eres rico o pobre, si vives en una ciudad o fuera de ella, si eres blanco amarillo o negro, no importa, le puede pasar a cualquiera, por eso una vez que lo padeces, debes identificarlo y entender que las personas no cambian.

“El primer problema es que las mujeres no creen que él sea un mal tipo, creen que su amor por ellas los hará cambiar, porque todos estamos en los cuentos de hadas que fabricamos de nuestra relación, pero esto no va a suceder. Lo esencial es que se den cuenta de que son víctimas, que necesitan ayuda y que está bien pedirla”, apuntó.

La película tuvo su estreno en Latinoamérica en Lifetime, por lo que la guionista está feliz por su recibimiento, porque le han llegado muchos mensajes de mujeres que quieren salir de esa relación tóxica en la que viven.

