Alessandra Rosaldo cumple un sueño de juventud: “¡Esto es más de lo que hubiera podido imaginar jamás!”

Alessandra Rosaldo compartió emocionada un sueño que tenía desde su juventud y pudo cumplir por fin con uno de sus ídolos musicales, cuyo anhelo de la cantante de Sentidos Opuestos era ser como ella durante la década de 1980, donde desde en la intimidad de su habitación, cantó y bailó con su música.

La esposa de Eugenio Derbez reveló en su cuenta de Instagram que su sueño cumplido lo hizo con Ana Torroja, la vocalista de la exitosa banda española, Mecano, con quien Alessandra soñaba con el día en que quizá podría tomarse una fotografía con la famosa cantante “Pero esto… ¡Esto es más de lo que hubiera podido imaginar jamás!”, indicó la mexicana.

Y agregó: “En toda mi adolescencia y juventud su dulce e inconfundible voz fue mi fiel compañera… Una y mil veces y a todo volumen en mi habitación canté con ella, bailé con ella y soñé con algún día poder ser como ella”.

Ana Torroja fue la fuente de inspiración de Rosaldo

Asimismo, la intérprete de “Únete a la fiesta” confesó ser una gran fan de Mecano y a Ana Torroja a la que fue su fuente constante de inspiración y ejemplo a seguir durante su carrera musical.

“Me sé todas sus canciones, tengo todos sus discos y fui a verla en concierto en los 80s con Mecano por lo menos 5 veces! Ha sido desde entonces y hasta hoy, fuente constante de inspiración y ejemplo a seguir”.

Alessandra Rosaldo se unió a la serie de conciertos del llamado 90’s Pop Tour, donde en esta ocasión se suma Ana Torroja con la que la de Sentidos Opuestos compartió no solo una fotografía que fue tomada por el ex Timbiriche, Benny Ibarra, sino que ahora compartirán el mismo escenario.

“Ana, la única e irrepetible @ana_torroja , no hay palabras que puedan expresar mi admiración por ti y lo afortunada y bendecida que me siento de tener el honor de compartir el escenario contigo. Gracias @90spoptour por éste y todos los sueños que me estás regalando”.

