Pepe Aguilar y sus hijos viven el susto de vida en pleno vuelo, esto fue lo que pasó: VIDEO

Pepe Aguilar y su familia pasaron el susto de su vida la tarde del lunes 1 de noviembre cuando se dirigían en avión hacia la ciudad de Los Ángeles, California donde presentarán su espectáculo este fin de semana pues el cantante contó a través de un video que durante el trayecto el avión en el que viajaban se despresurizó por lo que todos se alarmaron y se preocuparon ya que temían que fuera el fin de la Dinastía Aguilar, sin embargo, pudieron salir bien librados de la situación y todo quedó en una anécdota.

Fue a través de un live realizado en el perfil oficial de Instagram de Pepe Aguilar en el que el propio intérprete de "Miedo" contó la aterradora experiencia que acababan de vivir y mostró que se activaron las mascarillas de oxígeno, para ayudarlos a respirar.

“Venimos llegando a LAX, así se llama el aeropuerto de Los Ángeles, pero hace como una hora, una hora y cuarto, el avión en el que venimos se despresurizó. Es la primera vez en la vida que nos pasa esto, a gordo le valió un poquito mother pero a todos los demás no”, señaló el intérprete de “Por mujeres como tú”, quien a su vez mostró a los integrantes de su familia y en el caso de Leonardo, mostró la mascarilla de oxígeno que tuvo que usar, mientras el Ángela Aguilar se mostró muy indiferente pues solo se quedó mirando por la ventanilla sin voltear a la cámara, mientras que Anelíz “estaba como ida”, pues según su papá, ella es la más “freak” con los aviones.

Posteriormente, el cantante reiteró que nunca les había pasado una situación similar en un avión, sin embargo, señaló que la experiencia fue interesante pues, aunque no se pudo hacer nada para resolver la situación puedo ver cómo es que reacciona cada miembro de su familia ante un estado de alerta.

“Yo quería saber qué pasaba, entonces traía la mascarilla y decía “¿qué pasa?”, entonces me paro y fui hasta donde estaban los pilotos y me empiezo a desvanecer, entonces dije “mala idea”, me regresé, me la volví a poner, ¡qué loco! Y de repente, llegamos a 38 mil pies entonces teníamos que bajar de volada y ¡pum! Impresionante, pero bueno, ya llegamos”, comentó Pepe Aguilar entre risas y con la complicidad de Leonardo Aguilar, quien durante algún momento le ayudó a grabar a su papá para que pudiera contar de mejor manera el aterrador episodio.

Hasta el momento, ni Leonardo Aguilar ni Ángela Aguilar han dado a conocer cómo es que vivieron esta desafortunada experiencia, sin embargo, toda la familia está en perfecto estado de salud y ya están instalados en Los Ángeles para ofrecer un concierto más en el Staples Center de California.

Reacciones en redes

Tras la publicación de Pepe Aguilar cientos de seguidores se mostraron preocupados por los cantantes, sin embargo, la mayoría agradeció que todo haya quedado en un susto y que pudieran contar la terrible experiencia como una anécdota. Algunas personalidades como Ricardo Muñoz, Jaime Camil, Larry Hernández y Eden Muñoz también se mostraron preocupados y mandaron mensajes de apoyo para la Dinastía Aguilar.

“Bendito dios es el susto nada más”, “¡Qué susto Pepe!”, “Gracias a dios que todo está bien” y “Me alegro de que estén bien” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Pepe Aguilar.

