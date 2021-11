Laura Zapata: Así se veía la actriz en su juventud junto a "Cantinflas"; ¿la recuerdas?

La actriz Laura Zapata volvió a dar de que hablar en las redes sociales, razón por la que muchos han recordado la trayectoria de la famosa hermana de Thalía, quien comenzó su carrera hace más de 35 años, participando en televisión y cine. Hoy te mostramos como se veía en su juventud junto a el comediante Mario Moreno "Cantinflas".

"Cantinflas fue uno de los actores de comedia más importantes en México, falleció en abril de 1993, pero dejó un legado de cientos de películas, en las que se pueden ver a una gran cantidad de actrices que todavía figuran en la televisión, como es el caso de Zapata.

La polémica actriz, quien en más de una ocasión ha causado controversia con sus declaraciones, actualmente tiene 65 años y volvió a figurar en los últimos meses como participante del reality de cocina de TV Azteca, MasterChef Celebrity.

Así se veía Laura Zapata junto a "Cantinflas"

En redes sociales circula un video que muestra la participación de Laura junto a Cantinflas, esto sucedió en la película "El Patrullero 777", donde se le interactuando con otra famosa actriz como fue Amparo Arozamena, quien falleció el 30 de abril de 2009 a los 92 años.

La película de comedia mexicana fue estrenada en 1978, dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por "Cantinflas", Ana Bertha Lepe y Valeria Pani. Además contó con la participación, en apariciones cortas, de otros importantes actores y actrices, como Wolf Ruvinskis, Alejandro Ciangherotti, Ofelia Guilmáin, Fernando Luján y Pompín Iglesias; entre muchos otros.

Aunque Zapata no tuvo una larga colaboración en la cinta, es protagonista de una de las escenas más recordadas, en la que interpreta a una mujer joven que es acusada por otra de robarle a su esposo, todo mientras el personaje de "Cantinflas" trata de arreglar la situación.

¿Por qué es tendencia Laura Zapata?

Laura Zapata volvió a causar polémica en redes sociales al indicar que “tendría que estar enferma” para que le pudiera gustar un hombre vestido de mujer, esto en referencia a una foto del cantante Harry Style en el que porta un vestido azul, zapatillas rojas y un moño, caracterizado de Dorothy Gale, de El Mago de Oz.

La respuesta de la actriz no gustó a los fans del ex integrante de One Direction, lo que provocó que comenzará a recibir una gran cantidad de comentarios, a los que les dio respuesta, razón por la que la controversia no paró; además de que muchos usuarios han mostrado que la actriz los bloqueó en Twitter.

SIGUE LEYENDO:

Laura Zapata llamó "vomitiva la fulana" a Yolanda Andrade; ¿Qué tiene que ver Thalia con esto?

Bella actriz del Cine de Oro no consiguió un protagónico ni con la ayuda de Cantinflas