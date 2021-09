Cantinflas NO quiso ayudar a esta actriz de la época de oro cuando más lo necesitaba

Mario Moreno 'Cantinflas' fue uno de los actores y cómicos más recordados de la época de oro del cine mexicano, pues con su personaje de "peladito" logró colocarse en el gusto del público, quienes aún no recuerdan gracias a sus numerosas películas.

En la pantalla "El Charles Chaplin mexicano" era amable y trataba de ayudar a sus seres queridos a pesar de no tener muchos recursos, pero fuera del personaje, el actor tenía una actitud muy diferente. De acuerdo las anécdotas recopiladas por Guadalupe Loaeza, Mario Moreno era un hombre hostil, soberbio y frío.

Aunque el protagonista de 'Ahí está el detalle' también fue conocido por procurar los derechos laborales de sus compañeros de escena, ya que fue presidente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y fue el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), algunos de los actores fueron víctimas de sus desplantes.

Este fue el caso de Meche Barba, una actriz, bailarina y rumbera, quien acudió a Cantinflas para pedirle ayuda cuando más lo necesitaba, sin embargo, el histrión se la negó y tuvo que acudir a alguien más para poder solventar la difícil situación.

Mario Moreno tenía una actitud soberbia, de acuerdo a Guadalupe Loaeza Foto: Especial

La diva del Cine de rumberas sufrió la muerte de su madre Victoria Feito en el momento más precario de su carrera. Para el funeral necesitaba dos mil pesos de aquella época, así que le pidió a Mario Moreno un préstamo. A pesar de la urgencia y de la situación tan difícil, el cómico se negó rotundamente y Barba tuvo que acudir con alguien más para conseguir el efectivo.

Según una anécdota recopilada por la cuenta de Facebook de Valentín Gaytán, ante el desaire del protagonista de 'El Bolero de Raquel', la actriz pidió ayuda a otra de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano: Germán Valdés "Tin Tan", quien no se negó a prestarle el dinero.

"El día que murió mi madre, yo estaba desesperada, porque no tenía para pagar los gastos funerarios, 2,000 pesos. Se los pedí a Mario y se negó. Después hablé con Tin Tan y el gustoso accedió. Yo le decía que se los devolvería pronto. Él me contesta que no me preocupe....".