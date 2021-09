Actriz del Cine de Oro conquistó con su belleza a Tin-Tan; murió muy joven en la cima de su carrera

Existen historias en el Cine de Oro que suenan de película, una de estas es la de la bella actriz que conquistó con su hermoso rostro al famoso comediante Germán Valdés Tin-Tan, pero que lamentablemente murió muy joven, cuando se encontraba en la cima de su carrera.

María del Carmen Prieto nace en la Ciudad de México el 29 de enero 1929, su nombre artístico fue Chula Prieto, quien ganó su mote por su belleza, algo que demostró muy joven cuando ganó un concurso, y es gracias a este que empieza su carrera en el cine a los 18 años, con el sobrenombre de Linda Mayo.

Su primer papel estelar lo obtiene al lado de Emilio Tuero y Emilia Guiú en la cinta "Quinto patio". Otras participaciones importantes las tuvo en "Las mujeres de mi general", donde filmó junto a Pedro Infante y Lilia Prado; "Yo fui novio de Rosita Alvírez", con Luis Aguilar y "Esposas infieles" con Columba Domínguez.

En teatro tuvo gran éxito con la obra "Despedida de soltera". Su última aparición en cine fue al lado de Antonio Aguilar en "La rebelión de la sierra", en el año 1958, cinta de de Roberto "el ogro" Gavaldón.

María del Carmen Prieto nace en la Ciudad de México el 29 de enero 1929. Foto: Especial

Chula Prieto conquistó a Tin-Tan con su belleza

De acuerdo con el blog de Rosalía Valdés, hija del famoso actor y comediante, su padre conoció a Prieto una tarde en los pasillos de un teatro, y le llamó la atención por su belleza, aunque ella en realidad tenía la intención de conocer a Infante.

"Cuando la muchacha regresaba de reunirse con sus amigas (las “Hermanitas Julián”), Germán la vio de frente y le gustó su atractivo rostro, escribió Rosalía en la página oficial del actor.

Las peores vacaciones de comediante

Mucho se ha hablado del romance entre Tin Tan y Chula Prieto, porque se les vio juntos en la clausura de los Juegos Olímpicos de 1948, sin embargo, lo que muchos no saben es que el actor pasó sus peores vacaciones al lado de la guapa actriz, a quien invitó a su viaje por Europa al poco tiempo de conocerla.

Cinco días después de aquel primer encuentro, La Chula y Tin Tan volvieron a verse en un centro nocturno llamado “El Waikikí”, explica la hija del comediante, quien comenta en su blog, que la pareja se veía muy contenta, por lo que el famoso comediante la invitó a las olimpiadas.

La pareja viajó a las Olimpiadas y las cosas no salieron bien. Foto: Especial

La joven pidió a Valdés que le pidiera permiso a su mamá, y el viaje se realizó, sin embargo, aunque todo parecía ir de maravilla, al llegar a Londres las cosas se pusieron mal. "De entrada, a La Chula no le gustó el hotel, un día antes de las competencias fueron a dos museos en donde ella además de aburrirse, le llegó tarde al lugar donde habían acordado encontrarse", describe Rosalía.

La hija del actor también explica que la pareja tuvo una discusión fuerte y ella terminó gritándole que la dejara hablar con Matouk para que le mandara un boleto para regresar a México de inmediato, sin embargo, Tin Tan había prometido a su madre que el sería quien la regresaría a su casa.

En España las cosas no fueron mejores, y tuvieron otra discusión cuando una Gitana le coqueteó al actor. Germán no pudo evitar verla como a una niña consentida a la que tendría que soportar. "En París, las cosas mejoraron un poco pues la ciudad les gusto para hacer compras, pero de regreso en Londres y con boletos para asistir a ciertas competencias ella no quiso ir".

Su relación con Miroslava Stern

Prieto también es recordada por su gran amistad con la bella actriz Miroslava Stern, con quien la prensa de la época especuló que tenían una relación amorosa, teoría que se intensificó al ser de las primeras en ver el cadáver de la europea tras su muerte en 1955.

La trágica muerte a los 31 años

De acuerdo con el cronista Paco Macías, la actriz sufrió un mal gástrico que la aquejada y no atendió a tiempo. "Comenzó el principio del fin para la bella artista el primero de octubre de 1960", explica Macías, pues perdió la vida sin dejar descendientes.

Chula Prieto murió tras complicaciones de una úlcera gástrica el 1 de octubre de 1960, truncándose así su prometedora carrera. Apenas cinco años después de que Miroslava partiera, la actriz de apenas 31 años también perdió la vida.