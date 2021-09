Tin Tan: Dónde ver las 3 mejores películas del gran comediante mexicano

Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, fue un ícono nacional gracias a sus memorables papeles en películas mexicanas. Nació el 19 de septiembre de 1915, y tuvo la dicha de colaborar con grandes estrellas como Cantinflas, Pedro Infante y Marcelo Chávez.

El Pachuco de Oro también se dedicó a ser cantante, y algunos de sus grandes éxitos varían entre “Bonita”, “Piel canela”, “La gloria eres tú”, “Cantando en el baño” y “Personalidad”.

Su célebre apodo, Tin Tan, no se originó en México, fue más bien en Sudamérica, y fue Edmundo Jijón Serrano quien lo nombró de esta forma, quien es mejor conocido como Paco Miller, un imitador ecuatoriano reconocido por su muñeco Don Roque.

“Los muchachos a mí me dicen Tin Tan, porque en mí todo es música… nomás no se mande, “puro música no; músico y poeta que es distinto”, explicó en una ocasión German Valdés.

Debido a su próximo natalicio, el 19 de septiembre, presentamos tres de sus mejores películas en su carrera como actor y comediante mexicano.

La Marca del Zorrillo

Esta cinta fue dirigida por Gilberto Martínez Solares, un fotógrafo, director y producto que a su vez fue un recurrente colaborador junto a Tin Tan, y “La Marca del Zorrillo” es uno de los más genuinos ejemplos sobre su química de trabajo plasmada a la pantalla.

La historia se basa en un vizconde de Texmelucan y su hijo Tin, quien recientemente regresa de sus estudios de esgrima en Italia, y es invitado por su padre a una fiesta para celebrar su llegada.

Posteriormente, se descubre que el joven es un cobarde y por diversas razones huye, para después rescatar a una bruja la cual le brinda un ungüento con el que asegura hacerlo invencible por una hora. El joven usa esta ventaja para salvar a su padre de las garras de un poderoso gobernador llamado Marcelo. La cinta completa se encuentra en la página de Youtube para su visualización.

El Médico de las locas

Esta filme es protagonizado por Valdés, Rosita Arenas, Marcelo Chávez y Sonia Furió, mientras que el director fue Miguel Morayta. Retrata la historia de Apolonio, un estudiante que reprueba por unanimidad en su examen profesional de medicina, así que decide experimentar en el ballet, teatro, escultura y pintura, para después hacerse llamar el “médico de las locas”.

Gracias al continuo apoyo de su novia Maruca, interpretada por Rosita Arenas, el joven empieza a recetar música a las mujeres mentalmente inestables que acuden a él para ser atendidas en su mágica silla terapéutica. El médico de las locas se encuentra en el siguiente enlace de Youtube:

Lo que le pasó a Sansón

En este proyecto, de igual manera fue dirigido por Gilberto Martínez Solares. El cast estaba reunido por Ana Bertha Lepe, Yolanda Varela, Marcelo Chávez, Andrés Soler y Elvira Quintana.

La ironía y burlas desvergonzadas no desisten en esta sátira, donde Tin Tan y su celosa novia, la peinadora Lila, acuden al cine a ver Sansón y Dalila. De camino a casa, el personaje de Pachuco de Oro sueña que él es Sansón y su novia es Dalila. Durante el sueño, se convierte en un hombre poseedor de fuerza hercúlea y se enfrenta al príncipe Arthur. La cinta se encuentra en el perfil de Youtube Butaca, y cuenta con más de 300 mil visualizaciones.