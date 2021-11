"Tendría que estar enferma": Laura Zapata genera polémica tras comentario hacia Harry Styles en vestido

La actriz Laura Zapata causó polémica en redes sociales al indicar que “tendría que estar enferma” para que le pudiera gustar el cantante Harry Styles. En la imagen, el cantante porta un vestido.

Una usuaria en Twitter cuestionó a las mujeres si les atraía el ex integrante de One Direction y colocó una foto del intérprete porta un vestido azul, zapatillas rojas y un moño. Él está caracterizado de Dorothy Gale, de El Mago de Oz.

Dicho atuendo lo usó Harry durante uno de sus conciertos en el Madison Square Garden, el 31 octubre. Cabe destacar que es uno de los artistas que disfruta de disfrazarse en Halloween.

Ante dicha pregunta, la actriz mexicana compartió: “¡Qué horror! Tendría que estar enferma”. Aunque en otras fotos fueron compartidas del cantante, ella refiere que es guapo.

El comentario de la actriz generó diversos comentarios al respecto y comentó: “nunca pensé que una palabra les moviera tanto el piso “enferma”. Qué débiles son”.

Fiel a su estilo, Zapata continuó contestando mensajes, pero con un toque de ironía y sarcasmo. “Así los leo, y los bloqueo ya no quiero basura en mi sitio”.

Harry Style, un estilo sin género

El exintegrante de One Direction ha llamado la atención por su estilo en la forma de vestir, con un género neutro. En una entrevista para The Guardian, mencionó: “lo que llevan las mujeres, lo que llevan los hombres… para mí la cosa no va sobre eso. Si veo una camisa que me gusta y me dicen que es para mujer. Yo pienso: ‘vale, eso no significa que ahora me la quiera poner menos’. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo es cuando todo se vuelve más fácil”.

Harry lanzó su propia marca de belleza llamada “Pleasing”, que tiene como lema: “Encuentra lo que te satisfaga”.

Es una marca de belleza vegana, que se compone de seis productos: cuatro esmaltes de uñas, un suero de labios y ojos de doble rodillo, y un suero facial, los precios van de los 20 a los 75 dólares.

