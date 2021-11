Abuelita de Thalía sufre OTRA fractura de pierna; Laura Zapata asegura que la tiraron

En los últimos meses la familia de Thalía ha sufrido con los y las enfermeras que se encargan del cuidado de su abuelita, Eva Mange, esto debido a malos cuidados que terminaron en algunas enfermedades o como en esta ocasión en una caída que ocasionó una fractura de pierna, rodilla y pie para la abuela de Laura Zapata y Thalía.

A través de su cuenta de Twitter, Zapata fue la encargada de revelar los malos cuidados por parte de las personas que se encargan de su abuelita, además de confirmar su preocupación por lo ocurrido, ya que asegura que tiraron a la señora de la tercera edad.

“Desafortunadamente tiraron a mi abuelita, le fracturaron la pierna, la rodilla y el pie y tuve que resolver ese asunto. Con dos enfermeras a su cargo le sucedió esto a mi pobre abuela”, expresó en su cuenta de Twitter acompañado con el hashtag #OraiciónPorEvaMange.

Dentro de la publicación en sus redes sociales, la actriz mostró algunas imágenes de lo que le ocurrió a la señora Eva. En la radiografía se puede ver uno de los huesos de la pierna roto, dejando claro que es un problema grave debido a la edad y que se suma a los malos cuidados que ya venía presentando anteriormente.

No es la primera vez

En septiembre Zapata reveló que su abuela tenía las dos piernas rotas a pesar de contar con dos personas encargadas de cuidarla. En aquella ocasión terminó con las dos tibias y los dos peronés rotos; además de una fisura en una de las rodillas.

En aquella situación Laura confirmó que recibió apoyo económico de su hermana Thalía, aunque dejaría claro que no cubrió en su totalidad el pago de los gastos médicos que se presentaron en aquella ocasión. Otro punto que dejó claro es que no hay dinero que pague el tiempo, desgaste y desvelo que ocasionó aquella situación.

“Está presente, pero no hay dinero que pague el tiempo, desgaste, desvelo el estar a la mano siempre, la única que participa es Thalía, de manera económica, no con todo, pero luego dicen que la mantiene, no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela”, explicó en aquella situación la actriz. Ahora solo queda esperar a que dé más información sobre el estado de salud de su abuelita.

