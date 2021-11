Piernas perfectas: Thalía volvió a conquistar a sus fans

Thalía enamoró a todos sus fans mediante un posteo que realizó en su cuenta de Instagram en las últimas horas. En el mismo se la ve muy elegante y con su figura esbelta que la caracteriza.

Sin embargo, Thalía, en la noche de celebración de Halloween, en todo el mundo, fue noticia por su particular y llamativo disfraz para la ocasión. La protagonista de novelas icónicas como “María la del barrio”, eligió como look, un personaje de la serie coreana “El Juego del Calamar”, la cual causa furor entre los amantes de Netflix.

Thalía, mediante un video en Instagram, mostró cómo fue el proceso de transformación para convertirse en el personaje principal de la serie, Seong Gi Hun. No solo que quedó igual, sino que la cantante, quedó irreconocible y podría haber pasado desapercibida si salía a la calle. El disfraz para Halloween, requirió de muchas horas de maquillaje, vestuarios y accesorios.

La popular artista, Thalía, escribió en su Instagram: “Halloween me encanta por dos razones, los disfraces y los dulces y si por mí fuera, me disfrazaría todos los días. Me encantó este disfraz”. Además, la mexicana afirmó que hubo mucho detalle en el maquillaje, haciendo hincapié en la dimensión de color morado, amarillo y marrones, y según Thalía, el reto más importante fue la boca y la nariz. En la foto final de Instagram, se la ve vestida con un elegante traje de color azul y una maleta, igual que en la escena final de la serie.

Thalía Juego del Calamar. Fuente: Instagram Thalía

Pero, la esposa de Tommy Mottola, no fue noticia por su llamativo disfraz para Halloween, sino que, en Instagram, publicó un posteo mostrando toda su belleza, con un elegante vestido negro, sentada en un banco, con sus esbeltas piernas. Es que la cantante, fue tapa de la revista GQ México, y agradeció por el reconocimiento a su trayectoria como artística, a la cual recibió con gratitud y agradecimiento. Además, afirmó que lo mejor estará por llegar. La publicación en Instagram superó los 78 mil likes y los mil comentarios.