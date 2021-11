Hija de Silvia Pinal comparte conmovedor mensaje que le escribió galán del Cine de Oro; esta fue su relación

Sylvia Pasquel, hija de la diva del cine Silvia Pinal, compartió en sus redes sociales una emotiva imagen junto a un actor de la época de oro, quien le dejó un conmovedor mensaje días antes de morir. Las fotos fueron publicadas en sus redes sociales y ocasionaron decenas de reacciones de los usuarios, incluso de Stephanie y Michelle Salas, su hija y nieta, respectivamente.

La diva del la época de oro del cine mexicano consiguió hacerse de un nombre desde que debutó en los años 40. Ahora sus hijas y nietas siguen sus pasos, ya sea en la actuación, en la música o en la moda y hasta como empresarias, pues hay que recordar que muchas de ellas decidieron alejarse de los escenarios y emprender un negocio como es el caso de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

La que ha hecho lo mismo que su madre es Sylvia Pasquel, quien prefirió la actuación, ya que ha trabajado en televisión, cine y teatro. La intérprete lleva en la sangre el lado artístico, pero no sólo del lado materno, también del paterno, pues es hija del galán del cine de oro, Rafael Banquells.

¿Quién fue Rafael Banquells?

Rafael Banquells Garafulla nació en La Habana, Cuba, el 25 de junio de 1917, en una familia de actores por lo que a muy temprana edad se interesó en el mundo del espectáculo. Debutó en el cine en 1936 con la cinta 'Nuestra Natacha' y fue hasta 1940 cuando comenzó a trabajar en películas mexicanas junto a figuras como Emilio "El Indio" Fernández, Meche Barba y Silvia Pinal, de quien cayó profundamente enamorado.

Silvia Pinal y Rafael Banquells se casaron y tuvieron a Sylvia Pasquel Foto: Especial

Silvia y Rafael se casaron en 1947, cuando la diva del cine contaba con tan sólo 17 años de edad, mientras que el actor ya tenía 30. Producto de su relación tuvieron a Sylvia Pasquel, sin embargo, poco tiempo después la pareja se divorció, pero mantuvo una buena relación por lo que su hija pudo convivir con su padre.

Así recuerda Sylvia Pasquel a su padre

En su cuenta de Instagram, Sylvia Pasquel compartió una emotiva foto de su padre, quien murió 27 de octubre de 1990. Además, reveló un mensaje inédito que Rafael Banquells le escribió a pocos días de perder la vida, por lo que la publicación conmovió a sus más de 400 mil seguidores en dicha red social.

"No saben el sentimiento que me dio´ encontrar esta nota que me dejo´ mi papa´, fue una de las u´ltimas. Sin duda tus palabras las llevo siempre en mi corazón. Besos hasta el cielo mi papito hermoso ¡Sigues en mi! Vean nada ma´s que hermosa letra teni´a el gran #RafaelBanquells" colocó la actriz.

"Qué puedo apreciar de mi hija? Que es una gran actriz, que es una estupenda mujer y que la adoro" escribió el actor de la época de oro, quien además es padre de los artistas Rocío Banquells, Mary Paz Banquells y Rafael Banquells Jr.

