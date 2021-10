Silvia Pinal fue víctima de los celos de este galán de la época de oro; y no fue Enrique Guzmán

Una de las máximas figuras de la época de oro del cine mexicano es Silvia Pina, quien ha trascendido gracias a su trabajo en la pantalla grande, en la televisión y en el radio. La diva no sólo ha dado de que hablar por su larga trayectoria, sino también por sus polémicos romances, ya que no todos han sido miel sobre hojuelas.

La mayoría de los seguidores de la primera actriz conocen los maltratos que sufrió durante su matrimonio con Enrique Guzmán, pues fue ella misma quien reveló los detalles en su libro biográfico ‘Esta soy yo’, publicado en 2016. Sin embargo, pocos recuerdan su historia junto a su primer esposo, el galán Rafael Banquells, quien la celó en repetidas ocasiones.

¿Quién fue Rafael Banquells?

Rafael Banquells Garafulla nació en La Habana, Cuba, el 25 de junio de 1917, durante una gira de sus padres, quienes eran actores españoles. La mayoría de su infancia y parte de su juventud la vivió en España, en donde trabajó en una compañía de teatro aficionado, la cual lo llevó a debutar en el cine en 1936 con la cinta 'Nuestra Natacha'.

Rafael Banquells se refugió en México Foto: INAH

Tras el estallido de la Guerra Civil Española, al igual que muchos intérpretes, tuvo que dejar su país y refugiarse en otra nación. Primero, se trasladó a Francia y posteriormente llegó a México, en donde desde 1940 comenzó a participar en películas junto a figuras como Emilio "El Indio" Fernández, Meche Barba y Silvia Pinal.

Uno de sus trabajos más memorables fue 'Gutierritos', una serie de televisión de 1966, en la que interpretaba al protagonista, un hombre trabajador que laboraba en unas oficinas. Aunque Ángel Gutiérrez se esforzaba para destacar, era humillado por sus compañeros y hasta por su propio jefe el señor Martínez.

Rafael Banquells fue el primer esposo de Silvia Pinal

La diva del cine se casó por primera vez a la edad de 16 años con Rafael Banquells. De acuerdo a los registros, el galán de la época de oro se enamoró de Silvia Pinal cuando ésta tenía 15 y él ya contaba con 29 años, sin embargo, la actriz no fue cautivada por el actor, y tiempo después confesó que utilizó su matrimonio para salir de su casa.

La protagonista de 'Viridiana' no tenía una muy buena relación con su padre, Moisés Pasquel, quien no la reconoció como su hija debido a que había sido concebida fuera del matrimonio. No fue hasta los 11 años que su padre decidió acercarse a ella.

Sin embargo, su padre ejercía mucho control sobre ella, lo que le perjudicaba justo cuando empezaba su carrera en el teatro y los directores comenzaban a llamarla para protagonizar sus obras. “Yo creo que era una convenenciera en ese momento. Yo quería salir del yugo. ¿Y cómo lo hice? Casada. Yo salí de mi casa como princesa”, confesó la actriz en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 'El minuto que cambió mi destino'.

Silvia Pinal se casó con Rafael Banquells y su padrino fue Mario Moreno "Cantinflas" Foto: Archivo

El matrimonio entre los actores comenzó a tener problemas, pues mientras Silvia empezó a despuntar en el cine, Bansquells tuvo varios problemas como empresario y en su carrera actoral. Esta situación y el nacimiento de su primera hija Sylvia Pasquel agravó su complicada situación económica.

La actriz confesó que además de eso el actor era muy celoso, por lo que decidió dejarlo y continuar su vida sola.