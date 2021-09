Silvia Pinal asegura que tiene nuevo NOVIO a sus 90; su hija Sylvia Pasquel REVELA quién es

La primera actriz y matriarca de la dinastía Pinal, Silvia Pinal, ha llamado la atención en redes sociales debido a que recientemente festejó su cumpleaños número 90.

Fue así que la conductora de casos de la vida real celebró al lado de sus seres queridos, y en este sentido, atrajo la atención de la prensa debido a que se mostró muy feliz y vital en el último escalón antes de llegar al siglo de vida.

Sin embargo, esta no fue la noticia que más llamó la atención, pues en el marco de su celebración de 90 años, la mujer que estuvo casada con Enrique Guzmán atrajo la mirada de propios y extraños luego de revelar que estaba estrenando nuevo galán.

De inmediato esta noticia paralizó los medios de comunicación luego de que un reportero del programa matutino de espectáculos “Hoy”, le cuestionará a la actriz del Cine de Oro respecto a si le interesa tener un nuevo amor en su vida, y su respuesta fue sorprendente ante las cámaras.

“Como me gustaría y como me gusta! El novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, disfruta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto.”