Silvia Pinal quiere que le cumplan este CAPRICHO como homenaje a su carrera | VIDEO

Tras ser reconocida por su trayectoria en una plaza de la Ciudad de México, la actriz, Silvia Pinal, confesó su deseo de recibir un homenaje en vida, en el Palacio de Bellas Artes.

Señaló que ahora que están retomando las actividades presenciales, investigará la forma en que puedan homenajear su trayectoria como actriz, quien dio vida en varios personajes en películas del Cine de Oro Mexicano.

Debido que en el mismo evento la conductora fue agasajado con mariachi, recordó el momento en el que se juntaron dos galanes para llevarle serenata.

“¡Me encanta!... ¡me encanta el mariachi!... y ya he tenido suerte con eso del mariachi, una vez me acuerdo hace muchos años, que llegaron a mi casa dos personas con dos mariachis a cantarme las mañanitas, estaba yo chille y chille, y aquellos también. Era una serenata, dos serenatas, coincidieron también, pero yo no sabía ¿qué hacer?, (le dije) a mi mamá ¿qué hago?... ‘¡tú cállate!” (me contestó)”, relató entre risas.