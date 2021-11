¿Más broncas en la dinastía Pinal? Sylvia Pasquel revela por qué ocultó a Stephanie Salas la muerte de su padre

Luego de que su hija Stephanie Salas, declarara a la prensa que su madre le ocultó la muerte de su padre, la actriz Sylvia Pasquel reaccionó incómoda ante los cuestionamientos de la prensa en relación a este treme.

La polémica entre madre e hija, se dió luego de que la ex de Luis Miguel confesó que cuando era niña la muerte de su papá fue uno de los instantes más tristes de su vida, agregando que le dolió que su madre no le diera a conocer la lamentable noticia por algunos días.

Ante estos dichos de Stephanie Salas, Sylvia Pasquel rompió el silencio y reveló los verdaderos motivos que la orillaron a actuar de esa forma.

Finalmente, la hija de Silvia Pinal recalcó que Stephanie ya está en edad de superar ese momento, pues cuando las personas crecen pueden entender los motivos que tuvieron los adultos para actuar de determinada manera en cierta etapa de la vida.

“Si tu hijo en ese momento no lo puede comprender, pues tiene que comprender cuando es adulto, porque también como adulto tendrá que tomar alguna decisión así de importante. Yo sí lo he platicado con ella, además me fui dos días al velorio porque estaba trabajando en Guadalajara y de ahí me fui a Mazatlán, y regresé a México y al segundo día se lo dije, porque también ¿cómo le llegas de ‘se murió tu papá’?, pues no, tienes que pensar una manera, lo más amorosa para poderle decir a tu hijo que su papá ya no está, y eso fue lo que hice”, recalcó