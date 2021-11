¡Al estilo de Valentín Elizalde! Natanael Cano se enamora de un maniquí | VIDEO

Natanael Cano se encuentra de vacaciones en Cancún y desde hace algunos días ha compartido algunos de sus mejores momentos en las bellas payas de la Riviera Maya.

El joven de 20 años ahora sorprendió a sus seguidores al subir un video en sus redes sociales, en las imágenes se puede ver al sonorense en una exclusiva tienda de ropa, pero además de comprar las costosas prendas, también aprovecho para coquetear con un maniquí.

Al estilo de Valentín Elizande en el video de "Y se parece a ti": “Baby te voy a comprar toda la Louis Vuitton ahorita, todo lo que está ahí va ser tuyo baby”, dijo el intérprete de corridos tumbados mientras abrazaba y besaba en el cuello y en la boca al maniquí.

También compartió el momento en el que salió cargado de bolsas de la tienda y mencionó que tiene algunos días en los que ha explotado todas las tiendas del lugar.

“Dos días explotando el mall de Cancún siempre me paso el límite de mi tarjeta, alta gama nuevo rico, les tengo un preview bien cabrón hoy por la tarde noche pendientes los amo”, escribió en cantante de “Porte exuberante”.

Recientemente el músico también compartió lo que parece un adelanto de su nueva producción, en el video se le puede apreciar fumando en un lugar paradisiaco, aunque no dio detalles de la media, ni del audio sus fans se emocionaron mucho y empezaron a interactuar en la publicación.

“Dios me va permitir seguir laborando agradecido con todos los que me apoyan en las buenas y en las mañas vamos para arriba un saludo a mi empresa y a mi clika coming soon esto no es naaaaa”, dijo Natanael Cano.

