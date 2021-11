Seo In Guk regresa a los dramas coreanos con Minamdang, ¿cuándo se estrena?

Seo In Guk se robó el corazón de las fans con su dorama "Doom at Your Service", meses después de su final, está listo para dar vida a un nuevo personaje en la serie "Minamdang".

El actor de 34 años compartirá elenco con la actriz Oh Yeon Seo, ambos fueron elegidos y confirmados como los protagonistas, el dorama será producido por la cadena KBS, una de las principales en Corea del Sur.



Seo In Guk regresó a la actuación este año, su última aparición había sido en 2018 con "The Smile Has Left Your Eyes". El idol tuvo el rol principal en "Doom At Your Service" y realizó un cameo en "Navillera", de Song Kang y "Abyss". Conoce todos los detalles de su nuevo drama coreano.

Seo In Guk protagonizará nuevo dorama

KBS informó a través de los medios coreanos que prepara el lanzamiento de "Minamdang", un nuevo dorama que se comenzará a grabar muy pronto.

"Minamdang" es un K-Drama de misterio y comedia que sigue la vida de Nam Han Joon, un joven chamán que es muy guapo, además es un gran perfilador para descubrir lo que buscan sus clientes. Han Jae Hee es una detective experimentada y amante de la justicia. Ambos se verán involucrados en misteriosos casos que rodean el café donde trabaja Han Joon. Aún no se revela cómo se conocerán y qué relación habrá entre ambos.

El drama coreano está programado para estrenarse en la mitad del 2022, será la adaptación del webtoon del mismo nombre. Seo In Guk se popularizó en 2021 con "Doom at your service", drama que retrata la vida de una mujer que recibe una sentencia de muerte, por lo que conoce a un guardián que le concede tener la mejor vida durante un lapso de tiempo antes de morir.

Se espera que Netflix también transmita su dorama ante el fenómeno de las series coreanas o la plataforma de Viki.

