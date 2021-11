Cha Eun Woo está listo para casarse y rompe las ilusiones de sus fans por esta razón

¿Qué pasó con Eunwoo de ASTRO? El cantante y actor coreano hizo llorar a sus fans tras revelar sus planes amorosos, el idol está listo para casarse y así lo confesó.

Conocido por su papel en "True Beauty" y su carrera musical con ASTRO, Cha Eun Woo ha llamado la atención por ser uno de los artistas más guapos de Corea del Sur.

Aunque no ha tenido novia, compartió que en su época de estudiante no era tan popular como sus fans pensaría, incluso sufrió una decepción amorosa, pues la chica que le gustaba nunca supo de sus sentimientos, ya que no se atrevió a hablarle nunca. Sin embargo, durante un programa confesó que está lista para casarse y lloró tras este mensaje.

Cha Eun Woo confiesa que se quiere casar

Durante una emisión de "Master in the house", programa del que Eunwoo es parte del elenco, visitaron la casa de un matrimonio. El actor, quien ha protagonizado varias historias de romance en doramas, mostró su lado más romántico y sorprendió a sus fans con esta declaración.



Cha Eun Woo está listo para casarse, y es que el idol se conmovió con el tema del amor y el matrimonio.

"Me quiero casar"

Fue la confesión del idol de ASTRO, quien se conmovió hasta las lágrimas ante la idea de encontrar a su pareja. Cha Eun Woo explicó que se emocionó porque a pesar de que alguien vea tu lado feo aún te seguirá queriendo y le emociona la idea de encontrar a una persona con la que pueda hablar y estar a su lado para siempre.

Aunque rompió las ilusiones de sus fans, muchas le mostraron su apoyo y habrá que esperar a que conozca a su novia, pues hasta el momento se mantiene soltero.

También habló de la importancia de mantener la comunicación, incluso si se trata de cosas vergonzosas, pero es algo que puede ser posible si te casas y tienes una familia.

