Dramas coreanos protagonizados por Sung Hoon que te enamorarán del actor

¿Quién es Bang Sung Hoon? Es un actor de 38 años que comenzó su carrera tras renunciar a su sueño de atleta, ha protagonizado varios dramas coreanos, programas de variedades y anuncios publicitarios.



Desde los 16 años comenzó a practicar natación, pues su sueño era ser todo un profesional; sin embargo, debido a varias lesiones tuvo que renunciar a su carrera. Además, también se enfrentó a cáncer de mandíbula, pero ha logrado salir adelante.

Desde entonces ha aparecido y protagonizado varias series coreanas al lado de figuras como So Ji Sub, ganó mucha atención con el drama "Oh My Venus", donde interpretó a un joven luchador. Checa las mejores recomendaciones de doramas para ver esta semana y enamorarte de Sung hoon.

Doramas de Sung Hoon, el nadador que se convirtió en actor

Love (ft. Marriage and Divorce)

Dorama de Netflix, es una de las series más vistas y actualmente están disponibles sus dos temporadas. La trama sigue la vida de 3 mujeres en matrimonio que deberán enfrentarse al engaño, las mentiras y la decadencia de su vida en pareja.



Sung Hoon interpreta a "Pan Sa Hyun", un joven que trabaja como juez y está casado con Bu Hye Ryung, una chica de 30 años que trabaja como DJ de la radio, trata de mantener un equilibrio en su vida y no desean tener hijos.

My Secret Romance

Dorama de romance que sigue la vida de Cha Jin Woo, un joven rico que pertenece a una de las familias más grandes de Corea. Es un joven frío, amante de la diversión y rompecorazones.



Sin embargo, una noche tiene una aventura de una sola vez con Lee Yoo Mi, una joven de 25 años que no se preocupa mucho por su apariencia y luce descuidada. Tras su encuentro, se vuelven a ver años después, pero ella fingirá no conocerlo a pesar de trabajar en una cafetería que le pertenece a Jin Woo.

Noble, My Love

K-Drama que sigue el romance de Lee Kang Hoon, es un joven heredero que es salvado por Cha Yoon Seo. Ella es una chica que es veterinaria, por lo que ahora se siente en deuda con ella.



Como forma de pagarle, decide comprarle una nueva sucursal para su negocio de mascotas, pero también le pide a cambio que finja ser su novia para liberarse dela presión de su madre quien insiste en que se case.

