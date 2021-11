Jungkook enamora a ARMY cantando los OST de sus doramas favoritos

¿Qué doramas ver esta semana? Jungkook de BTS también es un gran seguidor de las series coreanas y en más de una ocasión ha cantado la banda sonora de sus dramas favoritos, incluso produjo el OST para la película japonesa "Signal".



En diferentes ocasiones, Bangtan ha recibido referencias y menciones en K-Dramas que puedes ver en Netflix, también participaron en el MCU con "Eternals" y la canción Friends, de V y Jimin.

Además, próximamente estrenarán su propio dorama "Youth", basado ene l universo que han creado con sus canciones y cómics. El fenómeno de los doramas es igual de grande y popular que el K-Pop, hace poco Jin debutó con su primer OST para "Jirisan", una serie de estreno.



En otras ocasiones han recomendado sus doramas favoritos y Jungkook demostró ser el mayor fan de estas historias al cantar los mejores OST coreanos.

Jungkook canta el OST de sus doramas favoritos

Goblin

Es uno de los doramas más vistos y es protagonizado por Gong Yoo. Jungkook enamoró a ARMY cantando "Beautiful", una de las canciones de la banda sonora.



El drama cuenta al vida del Goblin, un duende mítico que fue condenado a vivir por siempre y ver a sus seres queridos morir, para romper la maldición, debe encontrar a la novia del ser inmortal, una joven que desde pequeña tiene el don de ver fantasmas.

Boys Over Flowers

Es el drama coreano por excelencia que toda fan ha visto al menos una vez, es protagonizado por Lee Min Ho, incluso V ha sido comparado con Gu Jun Pyo. En varias ocasiones Jungkook ha demostrado ser el mayor fan de este dorama y cantó el OST titulado "Paradise".



La trama sigue la vida de Jan Di, una joven que ingresa a un colegio de élite y conoce a los F4, un grupo que domina a los estudiantes y la elige como su nueva víctima. Ella se enamorará de dos de los integrantes.

My Love From The Star

Finalmente, en un caso más reciente, Jungkook sorprendió con el cover de "Every Moment Of You" en In The Soop. El idol cantó el OST de "My Love From The Star", cuya trama sigue la vida de un joven extraterrestre que llegó a la Tierra hace muchos años.



Cuando se acerca la fecha en que debe regresar a su planeta, conoce a una actriz que logra enamorarlo, pero tiene el tiempo contado mientras cambia su imagen sobre los seres humanos.

