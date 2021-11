BTS: Jin rompe el corazón de una fan tras declarar su amor, esta fue su respuesta

¿Qué pasó con Jin? El integrante de BTS mostró su lado más celoso y rompió el corazón de ARMY con su respuesta, una chica declaró su amor por uno un idol del grupo, pero decidió rechazar su propuesta.

Algunas afortunadas ARMY han tenido la oportunidad de platicar con los chicos a través de mensajes y recibir una respuesta entre las miles de publicaciones que reciben al mismo tiempo.



Weverse se ha convertido en una plataforma donde las fans de BTS comparten mensaje, les hacen preguntas o incluso se desahogan y reciben un consejo de los idols. En esta ocasión, una joven declaró su amor por Jimin, pero Jin rompió su corazón con esta respuesta.

Jin rechaza a esta fan, esta fue su respuesta

A través de Weverse, los integrantes de BTS realizaron varias publicaciones que fueron respondidas por las fans. Jimin fue el primero en llamar la atención de ARMY al publicar una nueva foto que enamoró a todas.



Una fan decidió responder a su publicación y le declaró su amor, ya que confesó que es muy guapo y es su tipo ideal de chico. La joven también le escribió una propuesta muy romántica y le preguntó a Jimin si quería casarse con ella.



Sin embargo, el mensaje no fue recibido por el cantante, sino por su compañero Jin, quien decidió bromear y romper su corazón ya que le escribió un rotundo no. Algunas fans bromearon con su respuesta y creen que pudo haberse sentido celoso, no es la primera vez que el idol corta cualquiera mensaje romántico.



Una vez una chica intentó hacerle un cumplido y le explicó que una lámpara en su casa se había fundido, pero al poner una foto de Jin se iluminó nuevamente, el cantante es conocido por sus respuestas directas y le dijo que dejara de soñar con algo así.

Sigue leyendo:

BTS: esta fue la CENSURA en "In The Soop" para cuidar la imagen de Bangtan

Doramas cortos que terminarás en un solo día para ver este fin de semana