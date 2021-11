Gustavo Adolfo Infante dice que Gala Montes le tiene envidia a Bárbara de Regil | VIDEO

Después de que hace un par de días Bárbara de Regil le informó a sus seguidores que su perrita falleció tras comerse el veneno para ratas que un fumigador dejó en el jardín, sus seguidores dejaron a un lado el hate y le dieron sus muestras de apoyo; sin embargo, destacó que la actriz Gala Montes le envió un mensaje bastante fuerte.

"No es culpa del jardinero, por eso hay que cuidarlos. Ahora compra otro", a lo que la protagonista de Rosario Tijeras le respondió: "No entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias así como así". Sin embargo, las cosas no pararon ahí, pues Gala hizo un video donde defendió su punto de vista y arremetió en contra De Regil.

"El problema es que... primero que nada, es sarcasmo. Yo no quiero que a una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más. Ese es el gran problema... Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los 6 meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles... Solamente quieres tus likes, eso está mal. La diferencia es que a mi se me mueren a los 16 años, no a los 6 meses", mencionó con severidad Gala Montes.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Adolfo Infante?

Después de que presentaron la cápsula, el periodista dijo que el hecho dividió opiniones, pero la suya fue que "esta chica Gala Montes pa qué se metió?", pues nadie la llamó a la fiesta. Asimismo, defendió a De Regil al decir que cada quien decide cómo manifestar su dolor.

Sobre el viaje a Estados Unidos, le respondió que la polémica influencer tiene que trabajar y no puede detener su vida laboral por tener una mascota. Eso sí, dejó claro que Bárbara "no es santo de su devoción", pero la intención de Gala no es otra que "treparse" de la situación.

El conductor mencionó que habló de la "envidia" en su columna y que en este caso: "El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Entonces esta muchacha Gala, pues se ve que le tiene una enorme envidia a la otra muchacha, Bárbara de Regil y aprovecha la desgracia de su muerte del perrito...", explicó

