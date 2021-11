Carmen Campuzano defiende a la comunidad gay de los ataques de Yuri: "Arriba mi jotería divina" | VIDEO

Después de las desafortunadas declaraciones de la cantante Yuri en contra de la comunidad LGBT+, ésta le dio la espalda y se viralizó de inmediato, pues no sólo fue una, sino dos ocasiones en que equivocó a la hora de expresar su opinión al respecto. Ahora, Carmen Campuzano salió a defender a la gente que tanto quiere.

Ante las cámaras de De Primera Mano, la modelo opinó que ella tiene que reflexionar y respetar los designios de Dios "porque así nacemos y contra eso el humano no tiene ni qué decir". Comentó que ella es afortunada y está bendecida con su comunidad gay "y los amo y lo demás no me importa".

Sobre el tema de odio en contra de las personas que tienen preferencias sexuales distintas dijo que cada quien tiene su forma de pensar. Sin embargo, ella se siente muy a gusto con los miembros de la comunidad que tanto la apoyan y como moneda de pago dijo que los ama, los bendice y les comparte "un montón de locura".

"Y Arriba mi jotería divina que la amo tanto porque yo soy muy jotera y me encanta. Son mi familia, así que los amo, los abrazo con cariño y que disfruten todas estas fechas divinas y maravillosas llenas de magia", declaró con una gran sonrisa en el rostro.

¿Qué fue lo que dijo Yuri?

En primer lugar, la intérprete de "La Maldita Primavera" dijo no tener problemas con la comunidad LGBT+, pero no ve con buenos ojos el tema de la adopción entre parejas del mismo sexo. Posteriormente lanzó un comentario dentro del canal del "Escorpión Dorado", que provocó que la tacharan de homofóbica.

Cuando el enmascarado le pregunto que si en su repertorio de parejas había tenido una homosexual, dijo que sí y mencionó que: "No me ofendió, me preocupé, deja eso, me fui a hacer un análisis", dando a entender que por su condición podría tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.

