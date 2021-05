¡Qué asco, Yuri!

En lo personal me pareció que estuvo de sobra la confesión "se me sale la caca por culpa del COVID-19" que Yuri le hizo a Mara Patricia Castañeda. Considero fue innecesaria esa revelación de la cantante. Hay temas que uno, sea personaje público o no, debe guardarse ¡y más cuando se trata de asuntos tan íntimos de salud! Ir por la vida contando que una de las secuelas del coronavirus te volvió incontinente fecal ¡además de excesivo me parece nauseabundo! Fuchi, qué asco.

NO TARDAN EN «DARLE CUELLO»

El pobrísimo rating de 'Mimí Contigo' tiene descontenta a TV Azteca. Sí, los televisores encendidos que consigue el programa de espectáculos (porque de ser un «talk show» pasó a ser una emisión de entrevistas insulsas a gente del ambiente artístico) son cada día más pocos ¡y eso tiene insatisfecha a la televisora del Ajusco! Tan pobre rating, de mí se acuerdan, traerá como consecuencia que a 'Mimí Contigo' le den cuello pronto. Por cierto, doña Talina Fernández acaba de ser entrevistada por Irma Angélica Hernández Ochoa (nombre real de Mimí) para 'Mimí Contigo'. La integrante del desaparecido grupo Flans acudió a casa de la 'Dama del Buen Decir', pues esta no quiso ir a las instalaciones de TV Azteca por miedo a contagiarse de COVID-19. Y es que allá, y especialmente en 'Mimí Contigo', alrededor de 20 personas –entre ellas Alejandra Guzmán– se han infectado de coronavirus.

¡ALBRICIAS!

Noticiarios Televisa le ha dado una nueva encomienda a Karla Iberia Sánchez. Sí, la señora periodista acaba de ser nombrada titular de 'Por las Mañanas' (informativo que pasa por Foro TV de L a V de 11 a 12 de la mañana). Televisa le quita la titularidad de ese espacio a Carlos Hurtado y se la da a Karla Iberia Sánchez. Así entonces la señora periodista será responsable de dos telediarios de Foro TV: 'Por las Mañanas' y 'Noticias de las 19:00 con Karla Iberia Sánchez' (noticiario vespertino que de vez en vez es lo más visto de Foro TV). ¡Felicitaciones!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Opus 94 (94.5 FM) está realizando la encuesta Las 94 de Opus 94 con el fin de saber cuáles son las 94 preferencias musicales de sus radioescuchas. Si usted quiere participar entre a la liga http://bit.ly/Las94deOpus94 y conteste la encuesta.

SERÉ BREVE

Apenas supo que la angelóloga es hermana del hombre que tantos «periodicazos» le metió ¡la mandó a correr del matutino!

SERÉ BREVE BIS

Se avecinan cambios drásticos en 'A quien corresponda' el veterano programa de televisión.

Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO

GDM