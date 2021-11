Sophia Urista: Vocalista de Brass Against podría pasar un año en la cárcel por orinar a un fan en pleno concierto

Muy caro le podría salir a la cantante Sophia Urista el haber orinado sobre un espectador durante un concierto en Daytona, Estados Unidos: podría ser imputada, de acuerdo con un reporte el The Daytona Beach News-Journal.

Según la publicación, Messod Bendayan, portavoz de la policía de Daytona Beach, mencionó que recibieron una denuncia sobre la infracción urinaria y de inmediato se dio instrucciones para que se realizara el informe correspondiente. Hasta el momento el acto continúa siendo investigado.

En caso de que Urista tenga que responder por sus actos, podría ser castigada hasta con un año de prisión o una multa de mil dólares. En este caso, porque es ilegal exponer sus partes íntimas en público o en instalaciones privadas de otra persona. Desde el incidente, que desató una gran polémica que dividió opiniones, ella no se había manifestado.

¿Qué fue lo que hizo Sophia Urista?

Resulta que la vocalista y líder de la agrupación Brass Against se encontraba en el escenario cuando en un punto le hizo saber a los asistentes que necesitaba ir al baño. Sin embargo, contrario a ausentarse un momento y volver para continuar con el show, le preguntó al público si alguien quería que fuera orinado por ella.

"Tengo que orinar y no puedo ir al baño. Así que también podríamos hacer un espectáculo", les dijo a todos. Para sorpresa de muchos, un hombre aceptó y obedeció las instrucciones de la mujer de 36 años: le pidió que se recostara para después bajarse el pantalón y su ropa interior, ponerse en cuclillas y hacer su necesidad en el rostro del fan.

Como era de esperarse las personas se dividieron en opiniones, pues mientras unos pensaron que fue un acto asqueroso, otros mencionaron que sí fue parte de un espectáculo de la calidad de una verdadera banda de rock. Sin embargo, ahora ella tendrá que pagar las consecuencias en caso de que sea encontrada culpable.

¿Qué ha dicho Sophia Urista?

A través de su cuenta de Instagram, la vocalista emitió un comunicado para manifestarse sobre los acontecimientos ocurridos en el concierto:

"Hola a todos. Quiero hablar sobre mi actuación en el festival de metal Rockville en Daytona. Siempre he superado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos. Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no fue mi intención lastimarlos. No soy un artista del shock. Siempre quiero poner la música primero. Estoy agradecido por todo su continuo amor y apoyo", mencionó.

