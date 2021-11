Marilyn Manson: Acusan al cantante de tener una habitación donde abusaba de sus víctimas

El cantante de Marilyn Manson regresó al ojo del huracán después de que se le descubriera un cuarto que utilizaba para torturar y someter de manera sexual a diversas parejas, de acuerdo con una investigación hecha, durante 9 meses, por la revista Rolling Stone.

Según la publicación, este espacio ubicado en su departamento de West Hollywood servía antes como estudio de grabación; sin embargo, decidió darle un giro drástico para fines perversos a la que bautizó como "Bad girls Room" (Cuarto de las chicas malas).

Hasta ahora se sabe que muchas personas sabían que el lugar tenía dicho nombre. En este caso, el excolaborador del artista, Ryan Brown, negó haber visto a una mujer dentro de ella. Por su parte, Ashley Walters, la exasistente y demandante, explicó que Manson siempre hablaba y hacía bromas de la habitación.

Marilyn Manson ha sido señalado por abuso contra mujeres

El intérprete de "Sweet dreams", "This is Halloween" y "The beautiful people" acaparó la atención mediática desde el 2020 tras ser señalado por varios casos de abusos sexuales y psicológico en contra de algunas mujeres. Muchas narraron sus casos a medios como People, Rolling Stone y Los Angeles Times. Asimismo, comenzaron a aparecer los procesos legales en contra del músico.

En este sentido, mencionaron que Brian Hugh Warner se valió de su personaje de Marilyn Manson para cometer sus fechorías; sin embargo, al ser un ser siniestro, esto pasó desapercibido a la vista de todos, pues se normalizaron los actos que la industria apoyó durante muchos años.

De acuerdo con la publicación, que entrevistó a más de 50 personas, supo que el rockero de 52 años abusaba de sus víctimas a través de violencia, intimidación maltrato psicológico y coacción. Esto, fue negado por él y aseguró que se trataba de una "horrible" distorsión de la realidad.

Por su parte, los abogados del artista han mencionado que la parte acusadora intentan combinar al personaje (imágenes y arte) con relatos inventados.

¿Cómo era la habitación de Marilyn Manson?

Según Rolling Stone la habitación estaba decorada con "vaginas por todas partes", los muebles y cortinas son de color negro. El lugar era muy frío. También tenía un congelador para carne, según algunas de sus exparejas.

