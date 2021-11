Alessandra Rosaldo asegura que el 'Temerario Mayor" la dejó por Chantal Andere; esto dijo la actriz

Hace unos días la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, confesó que vivió un tórrido romance con uno de los hombres más seductores (y suertudos) del medio del espectáculo mexicano en los años 90, el líder del grupo ‘Los Temerarios’, Adolfo Ángel, reconocido como ‘El Temerario Mayor’.

Alessandra indicó que su relación se mantuvo viento en popa por alrededor de un año y medio, luego de que se conocieron en un antro cuando ella tenia 23 años y él contaba con más de 30.

“Estamos hablando de que esto pasó en 1994, me agarró chiquita. Yo tenía 23 años y él me llevaba como ocho”, indicó la estrella de Sentidos Opuestos, en el programa de YouTube, Pinky Promise.

Rosaldo señaló que se sentía muy orgullosa de estar a lado de un hombre como el intérprete de ‘Cómo te recuerdo’, sin embargo, el amor se terminó de una manera no muy agradable para la espigada actriz y cantante.

“No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra, y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere”

Lo anterior, causó polémica por la revelación sobre la persona que habría sido la causante del ‘truene’ de Alessandra y el ‘Temerario’.

La hija de la distinguida actriz mexicana del cine y la televisión mexicana, Jaqueline Andere, contestó a los señalamientos de varios reporteros sobre las revelaciones que hizo la actriz y cantante respecto a que ella fue la responsable del rompimiento entre ella y Adolfo Ángel.

Chantal Andere indicó en el programa ‘De primera mano’ del conductor Gustavo Adolfo Infante, que no le interesa hablar de otras personas y no le agrada meterse en chismes.

“No me interesa hablar de otras personas, yo no me meto en chismes”, indicó Chantal.