Natalia Téllez revela FOTO INÉDITA de su infancia y enternece las redes

La querida conductora de Netas Divinas, Natalia Téllez, es una de las figuras más queridas de la televisión y en las últimas semanas ha acaparado la atención debido al anunció de su próxima maternidad, por lo que se le ha dado seguimiento a su embarazo, sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención por dicho motivo, sino porque sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía inédita de su infancia con la que enterneció en redes sociales.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Natalia Téllez compartió la fotografía inédita de su infancia en la que parece acompañada de dos amigas en lo que parece ser un festival escolar, en la imagen compartida, la actriz y conductora aparece disfrazada de león y aunque no señaló la edad que tenía en ese momento, se calcula que no pasaba de los seis años.

“Eugenia Guerra, Antinea Jimena y yo porque no hay nada que me haga sonreír más que tener a las comadres cerca, no importa la edad”, fue el mensaje que escribió Natalia Téllez para acompañar la fotografía de su infancia con la que logró enternecer a sus casi cuatro millones de seguidores den Instagram, quienes reaccionaron de manera favorable a la imagen de la conductora pues le expresaron que sigue proyectando la misma esencia infantil de su foto, además, algunos le mencionaron que ahora podrá revivir dicha fotografía con su bebé.

La publicación de Natalia Téllez acumuló cerca de 20 mil likes a pocos minutos de haber sido publicada y acumuló decenas de comentarios, además, creció el interés de los seguidores de la conductora por conocer más acerca de su vida antes de ser famosa y le pidieron subir más fotografías de su infancia y de su adolescencia.

Natalia Téllez disfruta al máximo su embarazo

Fue el pasado mes de septiembre cuando Natalia Téllez y su pareja, Antonio Zabala, confirmaron el embarazo de la querida conductora de Netas Divinas por lo que la noticia causó gran furor entre sus seguidores y entre sus compañeros del espectáculo, quienes constantemente se han enfocado en consentir a la futura mamá quien confirmó hace unas semanas que dará a luz a una bebé, la cual podría llamarse Emilia, Lucía o Miranda.

Cabe mencionar que el embarazo de Natalia Téllez causó una gran controversia debido a su postura proaborto, sin embargo, ha logrado lidiar muy bien con esta situación y ha disfrutado cada momento de su embarazo y pese a que no se sabe con exactitud cuántos meses de gestación tiene, se sabe que conocerá a su bebé en los primeros meses del siguiente año.

Natalia Téllez será mamá de una bella niña. Foto: IG: natalia_tellez

