Michael Jackson: así se hubiera visto a los 40 años sin sus grandes cambios estéticos | FOTO

Muchas son las personalidades del mundo del espectáculo que con tal de retrasar los efectos del tiempo, se someten a cirugías estéticas que han dejado con la boca abierta a sus fans. Sin embargo, son pocos los que han dado un paso más allá y terminan por cambiar de forma radical su imagen: Fue el caso de Michael Jackson.

El Rey del Pop sorprendió al mundo entero cuando comenzó a someterse a diversas intervenciones para pasar de ser afroamericano a blanco. Esto no sólo incluyó el color de piel, sino los rasgos de su rostro, pues los afinó para dejar como resultado un cantante diferente al que conocimos en "Thriller".

Desde entonces mucho se dijo del intérprete de "Beat it", "Billie Jean" y "Bad", sumado a los escándalos de pedofilia y los rumores de todo lo que guardaba en su rancho Neverland. A la fecha, sigue siendo uno de los personajes más polémicos y cualquier cosa que salga sobre él será motivo de sorpresa. En este caso, se revivió una vieja foto de "1985 Ebony Magazine Portraits of the stars".

Sorprende foto de Michael Jackson

Como se mencionó con antelación, el Rey del Pop tuvo una transformación radical a lo largo de su vida como adulto; sin embargo, las fotografías que se llegó a tomar siempre han llamado la atención por ser prácticamente inéditas. En este caso, el también actor apareció en la publicación referida.

Corría el año de 1985 cuando la publicación hizo un pronóstico de cómo se verían los personajes del momento en unos años: "El artista de Chicago Nathan Wright cree que el tiempo será bueno para las estrellas negras de hoy... EBONY encargó al artista de Chicago que describiera cómo cree que se verán las estrellas de hoy en el año 2000".

Fue así como Nathan Wright puso manos a la obra y elaboró a un Michael Jackson de aspecto "envejecido". En este caso, del año 2 mil. Entonces se hizo una descripción de cómo podría lucir, sin sospechar que la muerte le llegaría 9 años después.

"A los 40 años, habrá envejecido con gracia y tendrá un aspecto guapo y más maduro. En número, sus fanáticos se habrán multiplicado por diez para el año 2000".

Así calculaba la publicación que se vería Michael Jackson en el 2000 (Foto: 1985 Ebony Magazine)

