El día que Lucero "TRAICIONÓ" a Susana Zavaleta con una productora y quedó "en coma 180 capítulos"

No cabe duda que en el mundo del espectáculo se viven muchas cosas detrás de cámaras, que nadie se imagina, y hoy por hoy las estrellas han ido revelando los dramas que atravesaron tras bambalinas. Uno de ellos fue el de la actriz Susana Zabaleta, quien narró una experiencia "horrible" cuando trabajó a lado de Lucero y Jorge Salinas.

El amargo episodio por el que fue vetada la narró para el programa ...SNSerio. Aunque no es la primera vez que lo platica, siempre lo hace con el toque que la caracteriza, por eso mismo resulta ser muy impresionante.

En este caso explicó que durante una escena, cuando moría el personaje que interpretó Salinas, ella le dijo en tono serio: "Yo soy tu pin$%& karma". Esta pequeña frase fue suficiente para que terminara "en coma" durante 180 capítulos, todo porque una "señora" la escuchó y mal interpretó las palabras de la también cantante.

Por desgracia, Lucero, quien escuchó todo claramente decidió no meterse en problemas y prefirió que le estallara una bomba en las manos a la Zabaleta.

Lucero "traicionó" a Susana Zabaleta

La soprano se encontraba trabajando con las estrellas mencionadas dentro de la telenovela "Mi destino eres tú", cuando en un momento se dirigió hacía el protagonista de "Sexo, pudor y lágrimas" para decirle que era su karma. Para su mala suerte, en ese momento se apareció la productora Carla Estrada y la acusó de haberla insultado:

"Entonces entra Carla y me dice: 'ya te oí, ya te oí. Que dijiste pin&%$ Carla'. Ay claro que no, dije 'pin$%& karma'", explicó la Zabaleta. Lo peor del caso es que sus compañeros no quisieron meterse en problemas y no hicieron nada para aclarar el mal entendido. Incluso su compañera Lucero, quien presenció todo y prefirió no decir nada.

"¿Verdad Jorge? 'No, yo no oí nada'. Dije: 'Lucero, verdad que dije pin$%& karma'. 'No, yo no oí nada", reveló también en entrevista con Gustavo Adolfo Infante durante su programa "El minuto que cambió mi destino".

¿Cuál fue la consecuencia para Susana Zabaleta?

Después de extraño episodio, la Zabaleta explicó que la vetaron de Televisa. Sin embargo, aclaró que no la despidieron, pues la tuvieron un total de "180 capítulos en coma", lo cual "estuvo padre porque cobraba", confesó entre risas.

Sin embargo, ella comentó que esto le convino a nivel actoral y le terminó agradeciendo a Carla lo sucedido. Incluso dijo que hoy en día se lleva muy bien con ella. Asimismo, dijo entenderla pues, "ser productora ha de ser de un estrés horrible y más en Televisa".

