Prima de Ángela Aguilar rompe el silencio: ¿ENVIDIA a la hija de Pepe Aguilar?

En los últimos meses, diversos medios han asegurado que existe una intensa rivalidad entre Ángela Aguilar y su prima, Majo Aguilar, sin embargo, las nietas del “Charro de México” habían evitado hablar del tema para no generar más controversia, no obstante, la hija de Antonio Aguilar Jr. fue quien decidió romper el silencio y habló sobre la supuesta enemistad que tiene con la joven de 18 años que también es conocida como “La Princesa del Regional Mexicano”.

Fue durante una entrevista para “Venga la alegría” donde Majo Aguilar aseguró que no existe ningún tipo de rivalidad entre ella y Ángela Aguilar, además, detalló que están hartas de este tipo de rumores, por lo que hace unos días decidieron cambiar el discurso confirmando de manera sarcástica que sí hay na rivalidad entre ambas.

“Ya es aburrido eso, porque al principio estábamos muy educadas y era eso de ‘nos queremos y no hay rivalidad’, pero ayer de plano ya tuvimos que decir que sí nos odiamos porque ya hay que cambiarle a ver si ya no nos preguntan eso, creo que es natural que se pregunten esas cosas, pero no va por ahí”, señaló Majo Aguilar, quien actualmente se encuentra promocionando su primer placa discográfica llamada “Mi herencia, mi sangre”.

Las cantantes de la Dinastía Aguilar son igual de talentosas. Foto: Especial

¿Majo Aguilar se unirá al espectáculo de “Jaripeo sin fronteras?

Hace unos días, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de incluir a su sobrina, Majo Aguilar, en su espectáculo “Jaripeo sin fronteras”, sin embargo, el cantante señaló que no descarta la idea, pues la hija de su hermano, Antonio Aguilar Jr. es muy talentosa, aunque dejó ver que en caso de que se diera esta fusión, sería por lo menos en dos años pues mencionó que, por ahora, no tiene pensado modificar el show que ya tiene montado con sus hijos, Ángela y Leonardo.

Por su parte, Majo Aguilar fue cuestionada sobre este tema y al igual que su tío, no descartó la posibilidad de unirse al espectáculo de sus parientes, sin embargo, mencionó que, por ahora, prefiere enfocarse en darle más proyección a su carrera en solitario.

“No he hablado formalmente con mi tío Pepe (Aguilar) y la verdad es que las cosas se han dado demasiado rápido, yo feliz estaría ahí con ellos, pero creo que también tengo que trabajar más mi proyecto, mis cosas, estoy en promoción apenas del disco y pues bueno, seguramente haremos algo juntos”, señaló Majo Aguilar para el matutino antes mencionado.

“Ojalá te vaya muy mal”

Respecto a este mismo tema, Majo Aguilar y Leonardo Aguilar protagonizaron un divertido video en el que dejaron claro de forma irónica que se llevan muy bien y se desearon el mal mutuamente. "Hay mucha rivalidad. Es tiempo que la gente lo sepa", señaló la hija de Antonio Aguilar Jr. mientras que el hijo de pepe Aguilar respondió "Somos muy lejanos. Ojalá que te vaya muy mal", comentaron ambos entre risas para tratar de ponerle fin a las versiones de su supuesta rivalidad.

Majo Aguilar se encuentra promocionando su disco “Mi herencia, mi sangre”. Foto: Especial

