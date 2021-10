Susana Zabaleta revela la terrible enfermedad que la obliga a fumar mariguana: VIDEO

En las últimas semanas, Susana Zabaleta ha estado envuelta en diferentes polémicas debido a su postura a favor de la interrupción legal del embarazo, sin embargo, en esta ocasión, la reconocida actriz y cantante causó revuelo en redes sociales al revelar que padece una enfermedad crónica que la obliga a fumar mariguana.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube del Escorpión Dorado, donde Susana Zabaleta confesó que consume mariguana, no obstante, señaló que lo hace para calmar los padecimientos de su enfermedad y aseguró que es la única sustancia psicotrópica que ha probado en su vida.

“Mota, nada más, nunca en mi vida he probado otra cosa, pero me meto mota porque, bueno vas a decir ¡Ay, sí!, pero es que tengo una madre que se llama fibromialgia, ¿la conoces?, es una enfermedad y entonces cuando fumas ya te puedes mover increíblemente bien, ya no te duelen los huesos, las articulaciones y está padrísimo”, comentó Susana Zabaleta quien recibió diversas bromas por parte del creador de contenido, quien aseguró que sus palabras eran “pretextos de drogadicto”.

Cabe mencionar que, Susana Zabaleta no es la única famosa que padece esta extraña enfermedad, pues hace unas semanas Alicia Machado reveló que también sufre este padecimiento, incluso, señaló que fue esta condición la que la puso en desventaja en MasterChef Celebrity México y que por ello terminó siendo eliminada del exitoso reality show de TV Azteca.

¿Qué es la fibromialgia, enfermedad de Susana Zabaleta?

La Secretaría de Salud (SSa), define a la fibromialgia como una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente por fatiga y dolor prolongado generalizado en el cuerpo, principalmente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, lo cual, tiene un impacto significativo en la salud mental de las personas que lo padecen pues esta condición, en ocasiones, les impide desarrollar sus actividades cotidianas de manera normal.

Cabe mencionar que esta enfermedad es más frecuente en personas del sexo femenino y de momento, no existe una cuta para esta condición, sin embargo, se puede tratar desde diferentes disciplinas como la reumatología, ortopedia, neurología, psicología y psiquiatría. La fibromialgia está asociada con predisposición genérica, abusos sexuales, físicos y psicológicos, así como con un estilo de vida acelerado y con poco cuidado de la salud.

Susana Zabaleta gana enemigos

Si algo caracteriza a Susana Zabaleta es su sinceridad y su forma de decir las cosas de forma tan directa, por lo que es común que sus declaraciones causen impacto y vaya construyendo enemistades tal como sucedió hace algunos días cuando respondió al posicionamiento de Eduardo Verástegui, quien se dijo en contra de la interrupción legal del aborto y del matrimonio igualitario, por lo que la actriz no dudó en responder y además de exigir respeto para las decisiones de otras personas, aseguró que “lo que te choca, te checa”, por lo que Alex Sirvent salió en defensa de su colega y aseguró que Susana Zabaleta es la antítesis de su carrera pues sus maneras de pensar son totalmente contrarias, además, aseguró que nunca ha respetado a la actriz ni como persona ni como artista.

Asimismo, en otra entrevista, Susana Zabaleta habló sobre la situación de Inés Gómez Mont, quien es acusada por haber cometido diversos delitos, por lo que ironizó sobre la casa que la ex conductora de Ventaneando le compro a Cher y aseguró que a cada mexicano que paga impuestos le toca una parte de la lujosa propiedad.