Alex Sirvent se declara en contra de la despenalización del aborto y le llueven críticas

El famoso actor y cantante, Alex Sirvent, se convirtió en blanco de críticas luego de que expresara públicamente cuál es su posición en torno a la interrupción legal del embarazo, pues al igual que su colega, Eduardo Verástegui, se posicionó totalmente en desacuerdo y aseguró ser 100%provida, además, aprovechó para lanzarse contra Susana Zabaleta por respaldar esta Ley.

Fue durante una entrevista presentada por el programa de Grupo Imagen llamado “De primera mano” done el ex cantante del grupo Mercurio fue cuestionado sobre el tema del aborto y luego de espaldar el posicionamiento de Eduardo Verástegui, señaló que el país está pasando por un “combate espiritual”.

“Soy próvida 100%, creo que México está pasando uno de los momentos más duros y más difíciles. Creo que estamos en un combate espiritual que estamos viviendo ahorita”, explico Alejandro Mariano Sirvent Barton, como se llama realmente al actor, quien confesó que, en su lucha por la vida, ha acudido a diversas clínicas para convencer a las mujeres para que no cometan un “asesinato”, como se refirió al aborto.

“He ido a los centros de aborto a tratar de convencer a las chicas para que no aborten, he tratado de ir y hablar con ellas y con sus parejas pues los hombres también tienen un efecto secundario en una decisión tan difícil”, mencionó al actor de 41 años.

Arremete contra Susana Zabaleta

La soprano y actriz mexicana, Susana Zabaleta, es una de las figuras del espectáculo que alzaron la voz para criticar la postura de Eduardo Verástegui respecto a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, sin embargo, parece que su postura no le gustó para nada a Alex Sirvent, quien no dudó en expresarlo.

“Ella es una antítesis de lo que sería mi carrera. Una persona que yo nunca he respetado, no es tanto como artista, creo que es una persona polémica, la respeto mucho, pero creo que su manera de pensar no va con la mía”, sentenció Sirvent.

La polémica en torno al aborto se originó luego de que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la nación decidió despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que dicha resolución volvió a abrir un intenso debate en torno al tema y el medio del espectáculo no puedo mantenerse al margen y una de las posturas que más repercusión tuvo fue la del actor y excantante, Eduardo Verástegui, quien aseguró que las tragedias naturales que ocurren en México son consecuencia de la despenalización del aborto, por lo que generó todo tipo de reacciones.

Alex Sirvent se declaró 100% provida. Foto: Archivo

