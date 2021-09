Senadoras presentan iniciativa para despenalización del aborto

En el marco de la conmemoración del día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, un grupo de senadoras informó que presentará una iniciativa con el fin reformar algunos artículos de la Ley de Salud y el Código Penal Federal, con el fin de que se reconozca el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo o no.

El grupo de senadores que buscan impulsar la iniciativa se compone de Martha Lucía Mícher, de Morena; Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), y Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entro otros senadores y senadoras que se han sumado.

En conferencia de prensa, Martha Lucía Mícher refirió que se suma un artículo en materia de salud reproductiva en el que se reconozca el derecho de decidir de las mujeres embarazadas entre continuar o interrumpir su embarazo; dos, se reforma la denominación y el vigente capítulo destinado a la atención materno-infantil para que ahora se llame se llame atención a la salud materna perinatal, neonatal e infantil, el fin es proteger a las mujeres gestantes que decidieron continuar con su embarazo.

Objeción de Conciencia

También incluyen un apartado que hace referencia a “Servicios de aborto seguro y uno más de objeción de conciencia”, dentro de título 4º de la Ley General de Salud referida a recursos humanos para los servicios de salud.

La objeción de conciencia refiere a la facultad que tienen los profesionales de la salud para negarse a acatar un deber por razones de conciencia (religión, ética, filosofía o ideológicas). En el ámbito sanitario, se refiere a dilemas ley-conciencia al se de alta sensibilidad religiosa, por ejemplo, rechazo a transfusiones de sangre, rechazo de una mujer a ser atendidas por un hombre o negativas de los médicos a realizar un aborto, se explica en un documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La senadora dijo que “deberían ir esas disposiciones ya que contemplan excepciones únicamente para el personal sanitario, es decir, personal médico y de enfermería, a título individual”.

Otra de las propuestas está en la derogación del artículo 10bis, el cual indicó la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional y con el fin de “evitar cualquier tipo de confusión”.

En el caso del Código Penal Federal la propuesta se centra en derogar de manera completa los delitos de aborto autoprocurado y aborto consentido, solo quedaría como delito el aborto forzado.

El fin de la iniciativa está en que la interrupción legal del embarazo sea considerado como un servicio de salud en todo México.

Mientras que la senadora priista y ex secretaria de Turismo, compartió en Twitter: “De la mano de compañeras senadoras, refrendé mi compromiso con legislar en favor de las mujeres y de nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Mi convicción es clara y contundente: un México de libertades y derechos para todas y todos”.

En México, el 7 de septiembre que la Suprema Corte de Justicia despenalización del aborto, con lo cual se sentó un precedente para que las mujeres puedan acceder de forma segura y legal.

Con la decisión de la Corte se invalidaron legislaciones en las que se consagraba la vida desde la concepción y el aborto era equiparado con un asesinato. Asimismo, se invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila en el castigaba hasta con tres años de prisión a las mujeres que abortaban.

En el país el aborto es legal en las siguientes entidades: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021).

