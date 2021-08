Michael Jackson: Este es el video musical más CARO de la HISTORIA

"Scream" fue el primer sencillo del noveno álbum de estudio del artista musical Michael Jackson, llamado "HIStory: Past, Present and Future, Book I" y se publicó el 31 de Mayo de 1995. Este éxito cual ganó el premio al Álbum del año en la ceremonia de los Premios Grammy.

La canción consistió en un dueto con su hermana menor Janet Jackson, y no solo obtuvo el premio a Mejor colaboración vocal de pop, también es considerado como el video musical más costoso de la historia

Michael Jackson, el hito en la industria de la música y el espectáculo, nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Su fama comenzó a los 11 años de edad, junto a sus hermanos cuando se conformó el grupo de pop infantil Jackson Five, con quienes lanzó éxitos musicales como "ABC" y "I Want You Back".

En 1979 inició su carrera como solista con el álbum de estudio "Off The Wall", y su segundo disco "Thriller", el cual es uno de los discos más vendidos de la historia con 38 millones de ventas a nivel global.

¿De qué trata?

La superestrella musical fue acosada por la prensa desde muy temprana edad debido a su gran impacto mediático. Por lo tanto es comprensible que los tópicos en sus canciones solían abarcar las complicaciones que el artista estadounidense tenía que lidiar frente a un mundo donde difícilmente podía conseguir un momento de paz mental y armonía.

Pero la insistente persecución a Michael para saber más de su vida personal no se detuvo en tintes superficiales; llegó a ser acusado de haber abusado a menores en su mansión, debido a que era bien sabido como Jackson invitaba a menores a su hogar, por lo que surgieron acusaciones bastante graves entorno a sus acciones.

El cantante es uno de los íconos más importantes del pop.

"Scream" parece ser un grito de auxilio provocado por la inagotable necesidad de los medios de ingresar en la burbuja privada del artista, privándolo de tranquilidad al cuestionar cada una de sus decisiones.

En el vídeo se le ve a los hermanos Jackson haciendo ágiles bailes y piruetas dentro de una nave espacial, con pantallas gigantes y una estética moderna repleta de alta tecnología, todo esto ocurrido en un plano de blanco y negro. La idea que se buscaba establecer era la de los dos hermanos escapando de las cámaras y la presión de la prensa.

El vídeo cuenta con más de 128 millones de reproducciones en YouTube y tiene el Récord Guinness por el vídeo más costoso de la historia.