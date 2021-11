Yanet García presume su figura en diminuto bañador con estampados de animal print

Yanet García pasó de ser una de las conductoras más solicitadas de la televisión mexicana a convertirse en una de las modelos más ricas de México por la vía independiente gracias a que abrió su cuenta de OnlyFans, donde sus fieles seguidores pagan por verla en prendas de lencería que dejan poco a la imaginación.

En esta ocasión Yanet se volvió tendencia en redes sociales, pues subió una foto en su cuenta de Instagram en la que presumió su figura con un bañador de dos piezas con un estampado de animal print; la caja de comentarios se llenó de halagos en cuestión de segundos.

Sus fans perdieron la cabeza al ver la publicación. Foto: Especial.

Yanet García, una de las mujer más guapas de México

Yanet García, quien está por cumplir 31 años de edad, es una de las jóvenes mexicanas con más éxito, ya que ha destacado como modelo, conductora de televisión, empresaria y youtuber. en todas las plataformas tiene cientos de miles de seguidores. En la actualidad vive en Nueva York, donde suele tomarse muchas fotografías.

Tiene una figura envidiable. Foto: Especial.

Y es que Yanet García fue una de las pioneras entre las estrellas mexicanas de Instagram. Pero la famosa "Chica del Clima" exacerbó los sentidos y engrosó su cuenta bancaria de manera exponencial desde su debut en OnlyFans, de acuerdo a un representante de la regiomontana, tan sólo en su primera semana en esa red logró ganancias superiores a los 800 mil pesos. La cuota básica para su contenido es de 400 pesos. Versiones extraoficiales aseguran que Yanet se compró su lujoso departamento en Nueva York con las ganancias que logró gracias a la plataforma.

Sin embargo, no todo ha sido bueno, pues constantemente le llueven críticas y hasta la llaman “estafadora”, ya que unos cuantos usuarios dejaron claro que no iban a pagar por una suscripción cuando se dedica a subir el mismo contenido en Instagram; además, muchos que ya pagaron sostienen que el contenido al que tuvieron acceso era malo y no es nada de lo que esperaron.

