YANET GARCÍA revela cuál ha sido el día más FELIZ de su vida

Hace menos de una década que Yanet García irrumpió como una de las mujeres que dan el clima en una emisión noticiosa y se convirtió, a la postre, en una famosa celebridad. Además de esta faceta que la dio a conocer, Yanet se ha desarrollado como modelo, presentadora de TV, ha colaborado en cine y, más recientemente, se ha certificado como coach fitness, una de sus máximas pasiones.

Pero, todo esto no se hubiera podido lograr si Yanet no hubiera sido persistente con sus sueños y fiel a sus anhelos de salir adelante. Como una mexicana persistente en ir por eso que se puso como meta, Yanet García reveló cuál ha sido el día más feliz de su vida, algo que se puede responder si se sabe qué sueños ha tenido que cumplirse ella sola.

Recientemente, Yanet García fue portada de la revista Penthouse en México. Esta situación le brindó también la oportunidad de expresar a sus millones de fans qué sentía al pensar en esos días especiales o que han cambiado su vida. Contundente y emocionada, así respondió la chica que el próximo domingo 14 de noviembre cumplirá 31 años de edad.

Sin dudarlo, la joven sabe que el esfuerzo e ir más allá de lo que otras personas creían de ella, le ha valido para crecer como mujer.

"¡WOW! Qué pregunta tan importante. Creo que los días más felices de mi vida son cuando veo los resultados de todo el esfuerzo, de toda la dedicación que he hecho en mi vida. Cuando veo esos sueños cumplidos y darme cuenta que sí es posible, a pesar que tantas personas quizá no creían en mí o pensaron que no sería posible", indicó Yanet García.