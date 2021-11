Yanet García vs. Patty López de la Cerda: estas son su MILLONARIAS ganancias en OnlyFans

La plataforma OnlyFans se ha convertido en el nuevo escaparate para las estrellas. Sin demasiados intermediarios, cualquier persona puede monetizar su contenido y varias influencers decidieron mudarse a ese sitio de internet.

Yanet García fue una de las pioneras entre las estrellas mexicanas de Instagram. La famosa "Chica del Clima" exacerbó los sentidos y engrosó su cuenta bancaria de manera exponencial desde su debut.

De acuerdo a un representante de la regiomontana, tan solo en su primera semana en OnlyFans, logró ganancias superiores a los 800,000 pesos. La cuota básica es de 400 pesos y sus suscriptores se cuentan ya por miles.

Versiones extraoficiales aseguran que Yanet se compró su lujoso departamento en Nueva York con las ganancias que logró gracias a la plataforma.

La ex conductora de deportes de TV Azteca, Patty López de la Cerda, encabezó los titulares cuando anunció que se incorporaba a la fila de las modelos que distribuyen su contenido en la plataforma de pago. Con un costo de 325 pesos por suscripción, en cuestión de horas ganó 600,000 pesos, sin contar el 20% de comisión que se queda la plataforma.

Patty sigue aglomerando suscriptores día a día, por lo que la proyección es más que jugosa.

Otras famosas como Bella de la Vega y Celia Lora han logrado cotizarse entre la audiencia con ganancias que superan los 80,000 pesos, según palabras de la misma viuda del actor José Ángel García.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. En Estados Unidos las ganancias de las estrellas han causado estragos entre las personas que comparten su contenido sin ser famosas. En 2020 un grupo de sexoservidoras se quejaron de que la ex actriz de Disney, Bella Thorne, vendía por $200 dólares fotos de desnudos que no lo eran.

Con el furor por Thorne en OnlyFans se vino una escalada de precios que afectó a todos los creadores de contenido, por lo que la plataforma se vio obligada a fijar un precio máximo, así como a las propinas que se pueden otorgar.

