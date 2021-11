Yanet García sube candente video en lencería para promocionar su OnlyFans

Yanet García es una de las modelos, influencers y presentadoras mexicanas más atractivas del país, por lo que aprovechó su espectacular figura para abrir su OnlyFans y de paso ganar un poco más de dinero del que recibe por patrocinadores y los proyectos en los que se encuentre. En esta ocasión, la exchica del clima aprovechó para promocionar su perfil en OF e invitar a sus seguidores a que se suscriban.

A través de sus Instagram, Yanet subió un video que más allá de robarse las miradas de sus fans, tenía la misión promocionar otra de sus redes sociales, su OnlyFans, plataforma, donde la gente sube contenido con poca ropa y los seguidores pagan para poder ver dichas fotos o videos.

En el video se ve a la influencer fit en lo que parece en una sala en ropa interior con mucha transparencia y un diseño de flores en la parte de adelante. En la grabación, García se mueve sensualmente sobre un sillón dejando ver algunos de sus atributos físicos.

La reacción de la gente

La publicación solo se compartió con un “OnlyFans” y un fueguito, pero en cuestión de 2 horas ya contaba con más de 170 mil reproducciones, lo que dejó claro que la gente está interesada en el contenido que pueden ver en su otra plataforma.

Entre los comentarios que se puede ver en el posteo se encuentran algunos donde reconocen que es el mejor video que ha subido a Instagram, otros le reconocen que es hermosa; unos más que están listos para cambiarse plataforma para disfrutar del contenido especial.

Pero n todos son positivos, ya que unos cuantos usuarios dejaron claro que no iban a irse a OnlyFans a pagar por una suscripción cuando se dedica a subir el mismo contenido en Instagram y en OF, es decir, que en la primera pueden tener acceso a dicho material de forma gratuita. Otros confirmaron que el contenido en la otra red social era malo, por lo que no pagarían.

