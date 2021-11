Lucerito Mijares se rinde ante belleza y trayectoria de talentosa modelo; ella es la famosa a la que más admira

Una vez más, la talentosa cantante, Lucerito Mijares se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir una historia en su cuenta en Instagram en la que expresó su admiración hacía una famosa modelo que promete poner el nombre de México en todo lo alto.

Como sabes, la hija más pequeña de Lucero y Manuel Mijares se ha consagrado como una de las grandes promesas en la música mexicana gracias al incuestionable talento que tiene al momento de subir al escenario.

Con canciones como “This Will Be”, “Vencer Al Amor” y “El Privilegio De Amar”, la joven de 17 años parece estar destinada a triunfar dentro de la industria en la que sus padres son dos de los máximos exponentes de la música mexicana.

Lejos de los escenarios o de cualquier colaboración con sus padres, Lucerito Mijares ha acumulado miles de seguidores gracias a las ocurrencias que comparte en cada una de las publicaciones que realiza en su cuenta en Instagram, red social en la que es una de las más seguidas.

Ante sus más de 314 mil seguidores, la también actriz de teatro comparte fotografías y videos en los que deja claro que tiene un peculiar sentido del humor pues suele ver lo mejor de todos los momentos que protagoniza, pese a que algunos de ellos la dejen en vergüenza.

Hace unos momentos, por medio de su cuenta en Instagram, la joven compartió una historia en la que expresó su emoción y admiración hacía Regina Voce, quien representará a México en "Queen of the Universe".

En el mensaje, la joven confesó que admira demasiado a la representante de México y le deseo lo mejor en su participación. Además, le dijo lo feliz que estaba por el logro que tiene en su carrera.

"No puedo más de la emoción. Mi preciosa Regina Voce vas a representar a México en Queen of the Universe. No sabes cuanto te admiro y lo feliz que estoy por ti. Te adoro", se lee en el escrito.