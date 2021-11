Ximena Navarrete presume baby bump y da cátedra de los mejores looks para embarazadas

La ex reina de belleza, Ximena Navarrete, es una de las celebridades que presume gran estilo para vestir, y ahora que está embarazada no podía ser diferente, pues la guapa modelo y conductora presume su baby bump y da cátedra de los mejores looks para lucirse durante el embarazo.

Navarrete, de 33 años, fue la segunda Miss Universo mexicana, quien en agosto de 2010 se llevó la corona del famoso certamen de belleza, que tuvo lugar en el Hotel y Casino Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, donde la mexicana logra el triunfo con un vestido color rojo con motivo del aniversario de la Independencia de nuestro país.

Hace unos meses, Ximena sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada. Como parte de la celebración por la espera de su primer hijo, unos días después realizó un evento para revelar el sexo de su bebé arcoíris, llamado así al ser un pequeño que llega luego de perder a otro bebé.

Ximena Navarrete presume baby bump y enloquece a sus fans

Navarrete junto a su esposo Juan Carlos Valladares, empresario originario del estado de San Luis Potosí de 39 años, pasó por un complicado momento en el año 2018, luego de que lamentablemente perdieran al bebé que esperaban, lo cual fue anunciado por la también modelo en sus redes sociales.

Pero ahora todo ha quedado como un recuerdo, pues la pareja luce más feliz que nunca con el embarazo de la guapa conductora y modelo, ya que está cumpliendo 35 semanas de embarazo y las cosas parecen ir de lo mejor en la recta final de espera por la llega de su bebé.

"35 weeks pregnant (semanas embarazada) con varios kilos más, hinchazón, despeinada, sin dormir bien, faltándome el aire, agotada pero sintiéndome más feliz y bonita que nunca", escribió Ximena en sus redes sociales, donde aprovechó para lucir su baby bump.

Da cátedra de estilo con los mejores looks para embarazadas

Pero Navarrete no sólo ha generado cientos de reacciones de sus fanáticos por su pancita, también es una de las famosas que da cátedra de estilo con los mejores looks para mujeres embarazadas, tal como lo deja ver en su cuenta de Instagram, donde la siguen 2.2 millones de fans.

Así presume Ximena sus mejores looks. Foto: Especial

Hace unas semanas, Ximena Navarrete compartió una serie de imágenes en las que se le puede ver luciendo un vestido de colores, el cual es ideal para las embarazadas que ya lucen una pancita de varios meses, pues es muy holgado y permite a las mamis tener la comodidad necesaria sin dejar de lucir increíbles.

Otro look la de Miss universo 2010 que encantó a sus seguidores fue un coqueto outfit de falda larga en colores rosa y blanco, que combinó con una blusa de manga larga, la cual dejó ver que con varias semanas de embarazo sigue luciendo unas curvas de impacto.

