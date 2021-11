Dramas Coreanos que debes ver aunque no seas una fan, son los MÁS vistos

¿Qué son los dramas coreanos? Son como cualquier serie, pero las producciones de Corea del Sur se caracterizan por tener pocos episodios, tramas originales y exagerar el drama, la comedia y las situaciones más absurdas.

Aunque comenzaron antes del nuevo milenio, su auge se dio en la primera década de los 2000 gracias a actores como Lee Min Ho y lograron llegar hasta América Latina y otros continentes gracias al boom de la llamada Ola Coreana.

Los doramas crecieron a nivel mundial junto con el K-Pop, siendo de las industrias más ricas y populares entre los fans. Netflix es una de las plataformas de streaming que apostó por este tipo de contenido. El "El Juego del Calamar" se convirtió en la serie más vista en la historia del sitio.

No necesitas ser un fan de los idols coreanos o de este tipo de series para disfrutar de buenas historias y descubre por qué son todo un auge del entretenimiento, checa estas recomendaciones semanales.

Mejores doramas para convertirte en una fan de estas series

Masters Sun

Lanzado en 2014, este dorama coreano disponible en Viki estuvo protagonizado por So Ji Sub, un popular actor. La trama sigue la vida de Joo Joong Woo, el CEO del centro comercial Kingdom. Él es un hombre avaricioso y vanidoso, además califica a la gente según su poder económico.



Tae Gong Shil es una mujer que sufrió un accidente hace tiempo y ahora posee el extraño don de ver fantasmas, el cual le ha ocasionado muchos problemas al ser poseída por estos espíritus. Cuando conoce a Joong Woo, repentinamente se cura, por lo que se propone mantenerse a su lado.

Moon Lovers

Estuvo protagonizado por IU y fue lanzado en 2017, es uno de los K-Dramas más populares. La historia sigue la vida de Wang So, el heredero del Emperador Taejo. No le gusta ser el centro de atención y es un hombre frío, además su nacimiento fue poco común dentro del palacio.



Go Ha Jin es una joven de la edad moderna que sufre un accidente que la traslada años atrás hasta la época Goryeo. Ahí la conocen como Hae Soo y tendrá que aprender a sobrevivir mientras conoce a Wang Soo y sus hermanos.

Love (ft. Marriage and Divorce)

Drama de Netflix, es de las series más vistas del 2021. Si no eres fan, esta historia te atrapará, ya que es como si vieras una novela cualquiera. La trama sigue la vida de tres matrimonios, cada uno de diferentes edades y familia. Todas las esposas trabajan en una estación de radio, mientras que sus parejas se dedican a diferentes profesiones.



Además, cada matrimonio tiene problemas que ponen en peligro su relación y el felices para siempre cuando uno de ellos descubre el engaño del otro. La serie ha sido tan popular que llegó a la plataforma de streaming y ya confirmó una tercera temporada, la dos primeras entregas las puedes ver actualmente.

