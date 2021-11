BTS se hará presente en "¿Quién es la Máscara?" con Dynamite; aquí cuándo y dónde verlo

BTS es uno de los grupos más importantes del momento, ya que tiene miles de seguidores alrededor del mundo, quienes desean que pronto esté en su ciudad. Aunque la banda de k-pop solo ha anunciado una serie de conciertos en Los Ángeles, California, llegará a México gracias al programa "¿Quién es la Máscara?".

Bangtan tiene todo listo para viajar a Estados Unidos en donde dará sus primeras cuatro presentaciones en vivo tras la pandemia de Covid-19, la cual obligó a la banda surcoreana suspender de forma definitiva su gira mundial "Map of the soul" que había sido pospuesta a principio de 2020.

A pesar de la situación que se presentó a nivel global, los artistas no dejaron de trabajar, y este año lanzaron nueva música, siendo los temas Butter, Permission to Dance y My Universe- canción con Coldplay- los que dominaron los principales charts. Además, los jóvenes siguieron desarrollando su serie Run! BTS y BTS In the Soop 2, ésta última en transmisión.

Por esta razón, la banda de k-pop se encuentra más vigente que nunca, gracias a sus sencillos con los que han conquistado al ARMY a nivel mundial. Ahora el exitoso programa "¿Quién es la Máscara?" los hará llegar a la televisión mexicana con una presentación inolvidable de Dynamite.

BTS en "¿Quién es la Máscara?"

BTS llegará el próximo fin de semana a "¿Quién es la Máscara?" gracias al querido participante "Hueva", quien promete ha hacer una impresionante coreografía de Dynamite, la cual es la primera canción del grupo surcoreano en ser nominada a los Premios Grammy.

El reality show se basa en descubrir quien es el artista, celebridad o cantante que interpreta la canción, por lo que hasta el momento no se sabe quién es el famoso que eligió la canción de BTS. Algunos miembros del ARMY han comenzado a especular que se podría tratar de Emilio Osorio, quien tiene tema “La Playita”, y también actor de telenovelas, como ‘Juntos el corazón nunca se equivoca'.

Otro nombre que ha resonado es el de Joel Pimentel, ex integrante de CNCO, que actualmente se lanzó como solista con el sencillo “La Culpa”. Sin embargo, la identidad del misterioso personaje se dará a conocer hasta que los investigadores Mónica Huarte, Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, lo descubran.

¿Cuándo y dónde ver el reality?

"¿Quién es la Máscara?" se transmite todos los domingos en el horario estelar del Canal 2, el de "Las Estrellas". La transmisión del capítulo en donde Hueva cantará Dynamite de BTS será este 14 de noviembre a las 8:30 pm. Así que no ter pierdas esta presentación que promete ser espectacular.

