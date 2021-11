Cha Eun Woo enamora a ARMY al cantar su canción favorita de BTS, es su mayor fan | VIDEO

¿Sabías que Cha Eun Woo y Jungkook son mejores amigos? Aunque BTS y ASTRO pertenecen a diferentes compañías, los idols se conocieron dentro de la industria. Además, comparten un grupo de amigos conocidos como la 97 line, ya que nacieron en el mismo año.

En diferentes ocasiones, Eunwoo ha demostrado ser cercano a Bangtan, ya sea en premiaciones o programas, Jungkook una vez le envió un food truck de café durante las grabaciones de "True Beauty", un regalo común entre los actores para demostrar su apoyo.

En Internet, también circula un video de Cha Eun Woo recibiendo un abrazo de Jimin durante una ceremonia, demostrando que el cantante es muy cercano al grupo. Esta es una de las amistades favoritas del ARMY, sobre todo por que el idol es uno de los mayores fans de BTS y lo demostró con esta canción.

Eunwoo emociona a ARMY cantando "Spring Day"

ASTRO y Cha Eun Woo protagonizan varios videos donde demuestran su amor por la música de BTS, desde covers de baile o karaokes.

Aunque sean de diferentes agencias de entretenimiento, muchas veces los idols se conocen entre sí porque fueron a la misma escuela, frecuentan los mismos lugares como gimnasios o si llegaron a actuar juntos en algún dorama coreano.

Al ser el mejor amigo de Jungkook, Eunwoo enamoró al ARMY con este video donde interpreta la canción que conmovió a todo un país. Se trata de "Spring Day", uno de los temas más importantes de su carrera.



El idol realizó hace tiempo una transmisión en vivo mientras viaja en su auto y venía escuchando la canción de BTS. Eunwoo demostró que se sabe la letra y cantó un poco del rap y las partes de Jungkook.

Para el programa de "Master in the house", donde Eunwoo era uno de los conductores, cantó "Boy With Luv" como parte de un juego de karaoke.



Sigue leyendo:

BTS: Esta es la razón por la que RM decidió cambiar su apodo, ya no quiere que lo llamen así

Song Kang muestra su lado más romántico y revela el mensaje que le envió a esta actriz