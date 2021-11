Amazon Prime anuncia NUEVO proyecto con Eugenio Derbez; fans explotan en redes: "Merecemos cosas mejores"

Hace unos momentos, por medio de su cuenta en Twitter, Amazon Prime confirmó que en las próximas semanas estrenará un nuevo proyecto encabezado por el comediante mexicano, Eugenio Derbez, provocando opiniones divididas entre sus suscriptores.

Como recuerdas, el famoso actor alcanzó gran parte de su fama después de brillar en programas de Televisa como "La Familia P.Luche" Y "Derbez en cuando", los cuales lo catapultaron a la fama internacional.

Después de triunfar en la pantalla chica, Eugenio Derbez decidió dar un paso importante en su carrera y brillar en el cine en películas como "No se aceptan devoluciones", "Dora la exploradora" y "La vida secreta de tus mascotas 2".

Sus producciones en Amazon Prime

Actualmente, Eugenio Derbez puede presumir que es una de las apuestas más fuertes dentro de la app de streaming Amazon Prime ya que protagoniza varias series que suman miles de reproducciones en el servicio de entretenimiento.

Al estilo de la familia Kardashian, la familia Derbez protagoniza dos temporadas de "De viaje con los Derbez", en donde los seguidores tienes la oportunidad de conocer un poco más sobre la vida privada del comediante, su esposa y todos sus hijos.

Por si eso no fuera suficiente, Eugenio Derbez también brilla como conductor y para muestra de ella son las dos temporadas de LOL: Last One Laughing, reality show de comedia que cuenta con la participación de grandes figuras de la televisión.

Hace unos momentos, la app de entretenimiento sorprendió a todos al anunciar que LOL: Last One Laughing contará con una tercera temporada que se estrenará en los próximos meses.

Fans explotan contra Eugenio Derbez

Inmediatamente después de que fue confirmada la tercera temporada de la serie conducida por Eugenio Derbez, usuarios en redes sociales le pidieron a Amazon Prime que ya le ponga fin a esa producción, pues están sobre explotando la imagen del comediante.

"Merecemos mejores cosas", "Tío Amazon, no" y "Otra vez este tipo", fueron algunos de los comentarios que aparecieron tras el anuncio.

Otros seguidores aseguraron que no todo el contenido que se sube a Amazon Prime tiene que se consumido de manera obligatoria, por lo que pidieron respetar los gustos y nuevos lanzamientos.

Los fans externaron su disgusto. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

José Eduardo Derbez reveló que fue secuestrado por un AMOR TÓXICO

Omar Chaparro: ¿Cuánto dinero ganó el famoso por participar en "Sabadazo"?