J.Lo da cátedra de estilo a sus 50 con radical cambio de look | FOTO

Jennifer López ha causado gran revuelo por su romance con Ben Affleck, sin embargo, no ha dejado de lado sus proyectos como cantante y modelo demostrando ser una profesional que no duda en experimentar con los estilos que se le pongan enfrente pues todos ellos la hacen lucir impactante a sus 52 años.

La intérprete de “On the Floor” se ha ganado el cariño del público tanto por su belleza como por su talento con el que brilla en la música y en la actuación, esta vez fue su faceta como modelo la que la llevó a experimentar con un look completamente diferente y con el que demostró que para el estilo no hay edad.

Jennifer López. Foto: Instagram @jlo

J.Lo lució un radical cambio con un rosa fantasía en su cabellera como parte de la campaña publicitaria para una marca de calzado, aunque no se limitó a un look elegante y usó atuendos juveniles como unos jeans rotos con unas medias de red y camisa de estilo leñador en color rojo y negro con blanco.

La cantante mostró a lo grande su cabellera color rosa con puntas degrafiladas y mucho volumen, un corte que podría causar gran impacto este otoño y es perfecto para el ambiente frío. Aunque podría volver en cualquier momento al rubio pues no teme experimentar con estilos.

J.Lo con cabellera rosa. Foto: Instagram @jloversuniverse

J.Lo no acompaña a Ben Affleck

Hasta el momento la pareja se ha dejado ver en cada uno de los eventos que se han retomado tras la emergencia sanitaria, en los que han derrochado amor demostrando que se encuentran más unidos que nunca, algo que no sucedió durante el más reciente estreno de Ben Affleck.

Y es que se reveló que Jennifer López no tiene buena relación con George Clooney, quien es el director de la película “The Tender Bar” de la que es parte Ben Affleck, algo que impidió la presencia de la cantante en la alfombra roja de la cinta.

De acuerdo con lo dicho por un informante al diario The Sun, J.Lo no tiene buena relación con Clooney desde que trabajaron juntos en “Out of Sight”, un sentimiento que comparten ya que el también actor estaría dispuesto a evitar a López.