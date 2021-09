Jennifer López: sus looks de impacto ideales para la mujer mayor de 50

Jennifer Lopez, además de ser una actriz y cantante popular a nivel internacional, también se ha desempeñado como productora discográfica, empresaria compositora y hasta diseñadora de modas. Por ello, se ha convertido en una referencia cuando de lucir espectacular se trata. Ya sea como parte de una pasarela, una alfombra roja o en su vida cotidiana, la estadounidense ha demostrado que no teme enfrentarse a los cambios ni a las nuevas tendencias.

Elegida en 2011 como la mujer más bella del mundo por la revista People y la celebridad más poderosa del planeta, según la revista Forbes, JLo es considerada una de las mujeres más importantes del milenio, lo que ha demostrado con una amplia trayectoria en el cine y la música, principalmente. Tras vender más de 50 millones de discos en el mundo, Jennifer López continúa consolidándose como una institución para las mujeres mayores de 50 años, pero también para las generaciones más jóvenes. Estos son algunos de sus looks más populares:

Monocromático

Utilizar un atuendo con piezas de la misma gama te hará ver elegante en todo momento. No tiene que ser precisamente el mismo color, puedes buscar algunos elementos que destaquen de diferente manera, sin perder el sentido de la armonía en tu outfit. Ya sea para una fiesta o para un evento formal, esta estrategia te ayudará a resaltar en todo momento. Además, puedes complementar tu apariencia con diferentes accesorios que se adecúen a tu estilo.

Encontrar piezas que destaquen es la clave. Foto: Instagram @jlo

Colores vibrantes

Sin importar la estación del año en la que te encuentres, puedes aplicar esta técnica. Utilizar una pieza que resalte, como la blusa, los zapatos o, en el caso de Jennifer, una falda, le dará vitalidad a tu look sin dejar de perder la elegancia. Recuerda que lo más importante es tratar de equilibrar tu vestimenta y no portar únicamente colores intensos, pues la clave de este atuendo está en el balance. Lo mismo ocurre con las texturas y hasta con la forma de cada prenda. Tómalo en cuenta y notarás la diferencia.

Encontrar una pieza única podría ser lo que necesitas. Foto: Instagram @jlo

Deportivo

Hay días en los que la comodidad es necesaria, pero JLo también es consciente de eso y así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram. En este caso, la solución para sentirte capaz de todo sin dejar de verte chic es alternar los colores. Por ejemplo, usar los tenis y el top del mismo color y mantener el pants en un tono pastel o que combine perfectamente con los otros elementos. También puedes utilizar una chamarra con algún diseño para elevar tu apariencia.

Jennifer López compartió su look más deportivo. Foto: Instagram @jlo

Blanco y negro

Esta opción es clásica, pero infalible. Ya sea para una reunión con tus amigas o para un día de oficina, vestirte en blanco y negro no solo te hará lucir más joven, sino que también favorecerá tu figura. Recuerda que tú puedes hacer las adaptaciones que consideres necesarias y que no es necesario adquirir nuevas prendas para lucir de este modo. Lo más importante es encuentres un look que se adecúe a la imagen que quieres proyectar.

La vestimenta en blanco y negro es clásica en la moda. Foto: Instagram @jlo

Business Casual

A pesar de lo impactante que podría resultar la idea de combinar un traje formal con unos tenis, durante los últimos años se ha convertido en una tendencia aceptada, por lo que no tienes de que preocuparte. Encuentra una alternativa que te haga sentir cómoda sin dejar de verte profesional y verás cómo luces recién salida de una pasarela o una sesión de fotos. Atrévete a implementar diferentes cambios a tu look.