Julieta Venegas cae ante los encantos del reguetón con Bad Bunny y Tainy

Este martes 5 de octubre Tainy lanzará su nuevo tema 'LO SIENTO BB'. El sencillo ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales, pues juntará a dos artistas de géneros muy distintos: al puertorriqueño Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas.

Desde hace algunos años, el reguetón domina la escena musical, por esta razón muchos artistas conocidos por cantar pop, balada y hasta regional mexicano, han colaborado con intérpretes del género urbano. Ahora, Julieta Venegas se une a la lista de figuras que caen ante este tipo de música.

El anuncio de la colaboración lo hizo Tainy por medio de sus redes sociales. En Twitter, Marcos Efraín Masís -nombre real del el productor musical- dio a conocer que este martes al medio día lanzará el primer sencillo de su disco.

En tanto, la intérprete de temas como 'Me voy', 'Lento' y 'Mujeres' publicó en su cuenta de Instagram una imagen alusiva al video musical. En el post se dijo emocionada por hacer esta colaboración junto a los cantantes de reguetón.

"Hola gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana se estrena el primer single del disco de @tainy , y estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial @badbunnypr".

Julieta Venegas

Julieta Venegas es criticada por hacer reguetón

La noticia de la colaboración entre Julieta Venegas y Bad Bunny sorprendió a muchos de sus fans, quienes tuvieron opiniones divididas. Mientras algunos celebraban que la cantante incursionara y experimentara en otros géneros, mientras que otros la criticaron duramente.

‘Que bajo has caído’, ‘Lo que uno hace con tal de morir en el olvido’, ‘Desde los 11 años te he escuchado, ahora me has decepcionado’, ‘Pero, ¿por qué con él?’, ‘Julieta, tú haces arte, no caigas en lo urbano’, son algunos de sus cometarios que se leen en sus redes.

