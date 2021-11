Vadhir Derbez sale de caza y pide cambiar las reglas para capturar animales

Vadhir Derbez es uno de los actores más queridos en el medio del espectáculo y esto lo ha llevado a ganar popularidad en redes sociales, medio que ha usado para llevar mensajes importantes a sus seguidores con la intención de crear conciencia, como el más reciente sobre la caza de animales.

El actor de "Dulce Familia" se ha enfocado en continuar su carrera como actor y cantante, con nuevos proyectos en puerta mostrando todos los detalles en sus redes sociales ha decidido aprovechar para hablar de temas relevantes ante los conflictos y las consecuencias del calentamiento global que son cada vez más evidentes.

El hijo de Eugenio Derbez ha mostrado ser un amante de los viajes, basta con ver sus publicaciones en redes sociales para darse cuenta que es un amante de conocer lugares nuevos e impactantes donde la naturaleza es la protagonista de imágenes únicas que se suman a su pasión por la fotografía.

Recientemente compartió en su cuenta de Instagram un video con el que sacudió a sus más de 5 millones de seguidores, pues en él se puede ver a un fotógrafo con un traje de camuflaje dispuesto a capturar a un impresionante venado, aunque con el lente de su cámara.

"Ésta debería ser la nueva caza, quién obtiene las mejores imágenes en la naturaleza, en lugar de 'quién mata a la mayoría de los animales'", escribió Vadhir Derbez junto al video en donde dejó una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores respecto al tema de la caza.

Vadhir Derbez y los deportes extremos

Durante la segunda temporada de "De viaje con los Derbez" se pudo conocer más sobre la personalidad de cada uno de los miembros de la famosa familia, Vadhir y Aislinn Derbez han mostrado su amor por los viajes y disfrutar de la naturaleza.

Aunque el actor se sumó tarde a la serie debido a que se contagio de Covid-19, externó su cariño por disfrutar del bosque y estar rodeado de nada más que árboles y aire limpio. Algo que no ha sido siempre de esta manera ya que su pasión por la naturaleza se suma al de los deportes extremos por los que ha sufrido algunos accidentes.

En febrero de este año el actor sufrió un aparatoso accidente mientras esquiaba junto a su hermana Aislinn Derbez, en éste el actor casi se desfigura el rostro por completo pero todo quedó en un gran susto y sólo se raspó la frente y nariz.

“Había tenido un accidente esquiando, al principio del año y ya van dos veces que se me contractura por lo mismo y no ha sanado”, dijo el actor en entrevista para el programa matutino “Hoy”. “Se me cruzó el esquí, la cosa más estúpida, y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”, relató.

