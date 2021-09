Vadhir Derbez y Paulina Goto se unen para eliminar etiquetas con “My Little Pony: Nueva generación”

Para Vadhir Derbez y Paulina Goto es importante transmitir un mensaje que ayude al público a empatizar con las personas, dejando de lado los juicios con los que crecieron ellos para que las nuevas generaciones sean más abiertas, por eso decidieron participar en el doblaje del filme “My Little Pony: Nueva generación”.

“Nos encanta hablar de la amistad, la unión, de quitar las etiquetas y prejuicios que nos hacemos antes de conocer a una persona y mejor entender que al unirnos podemos lograr cosas increíbles y ese es el mensaje principal de esta cinta, porque los ponys, pegasos y unicornios aprenden a convivir entre ellos”, comentó Goto, quien da vida a “Pipp Petals”.

Otro punto que trata la película, es el de tener fe en lo que se hace y en los sueños propios, una filosofía que actualmente Vadhir práctica, por eso su interés en este proyecto, porque al ser hijo de Eugenio Derbez, sabe que las comparaciones existen y lo que se espera de él es mucho.

“Sé que a veces no he hecho algunas cosas al cien y otras sí. Ha sido un proceso de encontrar esa confianza, esa validez en mí, que no venga de otra gente, y ha sido lindo este camino. Por eso estoy con la bandera de hablar de esos temas, de que no habrá persona que te conozca mejor que tú y debes hacer lo que sientas en el corazón”, explicó el intérprete.

Goto reflexionó con esta idea y reconoció que también para ella ha sido difícil abrirse camino en el mundo de la actuación, incluso ha pasado por momentos en los que no cree en ella o ha pensado que no es lo suficientemente buena, pero ha logrado salir adelante. “Todo depende del amor propio y el de construir esta relación contigo misma, de quererte y aceptarte como eres, y me siento muy orgullosa de la Paulina del pasado, porque gracias a que se atrevió a soñar, hoy estamos haciendo esta cinta de mi caricatura infantil favorita”, agregó.

Esta es la primera experiencia de la actriz en el doblaje y al principio estaba muy nerviosa, pero quedó fascinada con la construcción del personaje, porque es una pieza divertida y fashionista. Vadhir también disfrutó hacer un tono más infantil para crear a “Hitch”, el comisario pony.

Datos clave